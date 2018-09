Pellegrino no tiene queja del VAR: "Es para que haya justicia"

Madrid, 1 sep (EFE).- Mauricio Pellegrino, técnico del Leganés, no criticó el gol concedido por el VAR al Real Madrid, el segundo que rompió el partido (4-1), pero sí apuntó que la pasada semana no fue usado para su equipo tras una mano dentro del área.

"El VAR nos viene a ayudar y es para que en esas jugadas muy finas como la del segundo gol haya justicia. La semana pasada nos sorprendió que no actuase con nosotros en una mano de penalti y hoy tuvimos mala suerte que nos perjudicó, pero así tiene que ser. Es positivo para el deporte. Ese minuto que perdemos en un partido, evita estar una semana hablando de una jugada polémica", dijo.

Esa acción del gol concedido por el uso del VAR fue un golpe del que ya no se levantó el Leganés. "He tenido la sensación de que al equipo le ha pegado fuerte ese segundo gol porque teníamos idea de intentar algo distinto en la segunda parte, pero no hay nada que decir, se ha revisado y han decidido que es así los que saben".

Reconoció Pellegrino que no volvió a ver la acción en el vestuario antes de comparecer en zona mixta. "De lejos solo vi forcejear a dos jugadores. Son jugadas muy finas".

El técnico del Leganés destacó que su equipo estuvo "bien a nivel físico" y se mantuvo en pie "hasta que el Real Madrid hizo valer su pegada".

"Han jugado con un ritmo muy alto que nos obligó a cambiar la idea inicial. Nos costó mucho al principio tapar a sus laterales, luego hicimos ajustes para corregirlos y hasta el segundo gol el equipo estuvo metido en el partido. Desde ese tanto nos hemos venido abajo y ellos han ganado confianza para marcar la diferencia", analizó.