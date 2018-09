Javi López: "Estábamos convencidos de darle la vuelta al resultado"

Lugo, 1 sep (EFE).- El entrenador del CD Lugo, Javi López, aseguró este sábado tras remontar dos goles al Numancia y derrotarlo (3-2) en el Anxo Carro que en el descanso sus jugadores salieron del vestuario "convencidos" de que podían darle la vuelta al marcador.

"En el descanso, hablamos de olvidar el resultado, de que un gol nos metía y estábamos convencidos de darle la vuelta. Salió así, pero tenemos que mejorar para no tener que hacer los esfuerzos que hemos hecho. Me da la sensación de que tenemos que hacer todo perfecto porque, si no, nos penalizan", comentó en rueda de prensa.

El técnico rojiblanco explicó que el Lugo no mereció llegar al descanso con dos goles en contra.

"Los que estábamos haciendo todo para encontrar algún premio éramos nosotros, pero el maldito balón parado y una jugada aislada con un poco de polémica por fuera de juego nos castigaron muchísimo", expuso.

En su comparecencia, López destacó a Vasyl Kravets por haber desestimado una oferta del Valladolid, de Primera División, para quedarse en el Lugo, de Segunda.

"Es muy destacado que un chico con su edad sea capaz de rechazar una oferta de Primera División de cinco años. Otros lo habrían cogido con los ojos cerrados y él dijo que no, que se quedaba, que esta era su familia y que si le querían tenían que apretar más su apuesta", aseguró el preparador rojiblanco.