Iván Cortina:"Trabajo para Ion Izagirre, pero el equipo me da oportunidades"

Almadén , 1 sep .- El español Iván García Cortina (Bahrain), trató de sorprender con un ataque en el último kilómetro de la octava etapa, en una de las oportunidades que le ofrece su equipo, a pesar de que su función es trabajar para el líder, Ion Izagirre.

"Traté de jugar mis bazas al final y cuando abrí un pequeño hueco no esperé y tiré a tope. Me encuentro muy bien, y aunque al principio de la etapa noté cansancio por el calor luego me he ido encontrando cada vez mejor".

El ciclista asturiano admite que su trabajo es "ayudar a Ion Izagirre.

"Buscar un buen puesto en la general para él es el objetivo, pero el equipo también nos da oportunidades a Gorka Izagirre y a mí".

Respecto a la jornada de este domingo en La Covatilla, el ciclista español, tiene claro su cometido.

"La etapa de mañana para mí es mala, pero buena para nuestro líder, que está muy tranquilo. Trataré de colocarle bien en el puerto y luego a sobrevivir".