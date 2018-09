Héctor Sáez: "Era difícil llegar, pero el equipo tuvo presencia"

Almadén , 1 sep .- El español Héctor Sáez (Euskadi Murias), protagonista de la escapada de la octava etapa, dijo que "era complicado llegar a meta", pero destacó el hecho de que su equipo volviera a tener presencia en cabeza de carrera durante casi toda la jornada.

"Cogí la fuga de rebote, ya que no lo tenia pensado. Entré y luego colaboré. Ha sido un día largo, en un terreno que no me gustaba mucho, pero iba cómodo. Cogimos tiempo, aún así sabíamos que era complicado llegar. Lo intentamos pero fue imposible", relató.

El ciclista de Alcaudete (Albacete) subrayó la importancia de "la presencia del equipo un día más en la fuga" y anunció que la escuadra vasca tratará de "dar guerra" este domingo en La Covatilla.