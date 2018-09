Domingo, 2 de septiembre de 2018

Managua (EFE).- La misión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) abandonó el sábado Nicaragua, después de que el Gobierno diese por concluido su trabajo en el país tras publicar un duro informe. El documento señala al Gobierno nicaragüense como el principal responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

UE NICARAGUA

UE critica la decisión de Nicaragua de poner fin a labor de la misión de ONU

Bruselas (EFE).- La Unión Europea (UE) criticó este sábado la decisión del Gobierno de Nicaragua de dar por concluido el trabajo de una misión de la ONU y apeló a la reanudación del diálogo para buscar una solución a la crisis que atraviesa el país. "La decisión del Gobierno de Nicaragua de suspender la presencia de la misión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) va en contra del objetivo de rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos y de servir de justicia a las víctimas de la violencia", señala un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.

NICARAGUA PROTESTAS

La CIDH lamenta que Nicaragua dé por concluido la labor de la misión de ONU

Washington (EFE).- La CIDH lamentó el sábado la decisión del Gobierno de Nicaragua de dar por concluido el trabajo de una misión de la ONU en medio de la crisis que atraviesa ese país, y se comprometió a seguir pendiente de la situación de derechos humanos en la nación centroamericana. En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta el anuncio del Gobierno de Nicaragua de que retiró la invitación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

TLCAN RENEGOCIACIÓN

Trump asegura que no hay necesidad de incluir Canadá en nuevo pacto comercial

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que no existe "necesidad política" de incluir a Canadá en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), después de que su Gobierno lograra esta semana un acuerdo con el otro socio comercial del pacto, México. "No hay necesidad política para mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del TLCAN. Si no hacemos un trato justo para EE.UU. después de una década de abuso, Canadá estará fuera", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

BRASIL ELECCIONES

El PT transforma la propaganda televisiva en una defensa de Lula tras veto

Sao Paulo (EFE).- El veto judicial a la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, dio un nuevo vuelco a la carrera electoral de Brasil, que llegó el sábado a la televisión con los programas de los principales abanderados presidenciales. El Partido de los Trabajadores (PT) realizó una defensa de su máximo líder en el horario gratuito de televisión, aunque sin mostrar a Lula como candidato, después de que la Justicia Electoral de Brasil inhabilitara su candidatura en la madrugada de este sábado.

BRASIL ELECCIONES

Lula recibirá a Haddad en prisión para decidir los "próximos pasos" tras veto

Sao Paulo (EFE).- Fernando Haddad, aspirante a la vicepresidencia de Brasil en la fórmula encabezada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá el lunes con el exmandatario en la prisión donde cumple condena para decidir los "próximos pasos" de la campaña electoral de la formación. "Vamos a presentar el cuadro jurídico a Lula el lunes por la mañana. Vamos a discutir qué hacer en esos diez días de plazo", afirmó este sábado Haddad en alusión al fallo del Tribunal Superior Electoral que impide la candidatura presidencial de Lula, preso desde abril, y tras el cual el Partido de los Trabajadores (PT) tiene 10 días para registrar un nuevo abanderado.

VENEZUELA CRISIS PENSIONES

Pensionistas reclaman pago en efectivo tras confusión por anuncio de Maduro

Caracas (EFE).- Los jubilados venezolanos tomaron el sábado las calles para exigir el pago en efectivo de sus pensiones tras la confusión que les generó un anuncio del presidente Nicolás Maduro que dijo que a partir de ese día podrían cobrar una parte del monto total de sus mensualidades. Concretamente, Maduro dijo el jueves que, desde el 1 de septiembre, los pensionistas comenzarían a cobrar el 25 % del nuevo monto de las pensiones, es decir, 450 bolívares soberanos (7 dólares según la tasa oficial), pues debido al proceso de reconversión monetaria que le quitó cinco ceros a la moneda, y tras el abrupto aumento de las jubilaciones, durante este mes el pago será de forma fraccionada.

GUATEMALA CORRUPCIÓN

TI condena que Jimmy Morales detenga lucha anticorrupción y la gente protesta

Guatemala (EFE).- Transparencia Internacional condenó este sábado el intento del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, de detener la lucha anticorrupción al no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), mientras la gente salía a las calles a protestar. Alrededor de medio millar de personas se congregaron, bajo una sutil lluvia, frente al Palacio Nacional de la Cultura para pedir la renuncia de Morales y exigir la permanencia en el país del jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, bajo el lema de "Jimmy se va, Iván se queda"-.

EEUU JUSTICIA

Trump retiene 100.000 páginas de información sobre su candidato al Supremo

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retenido más de 100.000 páginas de información sobre su candidato a ocupar una vacante en el Tribunal Supremo, el juez conservador Brett Kavanaugh, días antes de que comience su audiencia de confirmación en el Senado, informaron el sábado medios locales. La decisión de la Casa Blanca de no publicar estos documentos fue revelada en una carta enviada al Comité Judicial del Senado estadounidense el viernes a la que tuvo acceso el diario The Washington Post.

ALEMANIA ULTRADERECHA

Enorme tensión en Chemnitz por una marcha de miles de ultraderechistas

Berlín (EFE).- Una multitudinaria protesta ultraderechista y varias contramanifestaciones tensaron este sábado hasta el extremo a la ciudad alemana de Chemnitz, una semana después de que la muerte de una persona -presuntamente a manos de dos inmigrantes- desatase una cacería neonazi de extranjeros. Un gran despliegue policial impidió que los sectores más violentos de uno y otro bando chocasen de forma abierta durante la marcha ultraderechista, aunque hubo lanzamientos de objetos, escaramuzas y un constante intercambio de amenazas e insultos en un ambiente muy hostil.

LIBIA CONFLICTO

Miles de civiles atrapados en Trípoli en los combates más cruentos desde 2014

Trípoli (EFE).- Miles de civiles, entre ellos cientos de migrantes hacinados en centros de detención, se hallan atrapados en medio de los combates que desde hace una semana libran las distintas milicias en Trípoli, los peores desde el inicio en 2014 de la actual guerra civil en Libia. Los enfrentamientos, que han segado ya la vida de medio centenar de personas -entre ellas una veintena de civiles- estallaron el pasado domingo en los alrededores del antiguo aeropuerto internacional de Trípoli, la pieza codiciada por los contendientes.

EEUU MCCAIN

Familiares, amigos y expresidentes dan el último adiós a McCain en Washington

Washington (EFE).- Familiares, amigos, colegas o rivales políticos, y hasta varios expresidentes de EEUU se reunieron el sábado en la Catedral Nacional de Washington para dar el último adiós al senador republicano John McCain, quien falleció hace una semana a los 81 años de edad tras una larga lucha contra un cáncer cerebral. Tras días de vigilias y funerales en el estado al que representaba, Arizona, y en el Capitolio de Estados Unidos, donde sirvió durante más de 30 años, McCain escogió la catedral de la capital estadounidense para recibir su gran despedida.

EEUU ACOSO

Obispo roza el pecho de Ariana Grande en funeral de Aretha y desata polémica

Washington (EFE).- El obispo Charles H. Ellis III, predicador Pentecostal Apostólico estadounidense de Detroit (Michigan, EE.UU), rozó el pecho de la cantante Ariana Grande al rodearla con su brazo durante el funeral de Aretha Franklin, un acto que ha causado mucho revuelo en Estados Unidos. Durante la honra póstuma, celebrada el viernes, Ellis llamó a Ariana Grande para que dedicara unas palabras a la "Reina del Soul" desde el altar en el que él estaba situado y ahí rodeó a la cantante con su brazo derecho, en una acción deliberada y reiterada como puede apreciarse en un vídeo.

GIRA U2

U2 cancela un concierto en Berlín por culpa de una "pérdida de voz" de Bono

Berlín (EFE).- La banda irlandesa U2 canceló este sábado el segundo concierto que tenía programado en Berlín debido a una "pérdida de voz" de su cantante, Bono, durante el mismo, según un comunicado emitido anoche por sus componentes. "Sentimos mucho la cancelación de esta noche. Bono se encontraba en buen estado y tenía bien la voz antes del concierto y estábamos todos expectantes ante nuestra segunda noche en Berlín, pero después de unas cuantas canciones sufrió una total pérdida de voz", explica la nota difundida en la web oficial de U2.