El PSG cierra el mercado con el fichaje del camerunés Choupo-Moting

París, 1 sep (EFE).- El París Saint-Germain (PSG) confirmó la llegada del delantero internacional camerunés Eric Maxim Choupo-Moting, de 29 años, que ha firmado un contrato de dos años, hasta el 30 de junio de 2020.

"Me siento extremadamente honrado de entrar hoy en este club top europeo. Agradezco a los dirigentes y al entrenador la confianza que me han dado y me esforzaré por dar lo máximo sobre el terreno, día a día", dijo el jugador tras la firma de su contrato, que se anunció ya pasada la medianoche.

La llegada de Choupo-Moting, ex del Schalke 04, responde al objetivo del entrenador Thomas Tuchel de tener a un jugador que "ayude" al delantero uruguayo Edinson Cavani.

Tuchel avanzó este viernes que el germano-camerunés y el español Juan Bernat se encontraban en París realizando las pruebas médicas, pero el club no confirmó ambas entradas hasta la noche del viernes.

Choupo-Moting ya trabajó bajo la dirección de Tuchel entre 2011 y 2014 en el Mainz, el equipo del delantero antes de fichar por el Schalke 04 y, en 2017, en el Stoke City, que supuso su primera experiencia en el extranjero.

"Es un jugador que posee una larga experiencia, tanto en Alemania como con el equipo de Camerún, dos países que constituyen sólidas referencias del fútbol internacional", destacó en el comunicado el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.