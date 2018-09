Carlos Sainz: "Más de lo hecho hoy no se podía pedir"

Monza , 1 sep .- El español Carlos Sainz (Renault), que festejó su vigésimo cuarto cumpleaños con una gran calificación que le hará arrancar séptimo este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró a EFE en Monza que "más de lo que" ha "hecho hoy" no podía pedir.

"Más de lo que hemos hecho hoy no se podía pedir, es uno de esos días en los que te vas a dormir sabiendo que has sacado todo lo que había del coche; y por lo tanto te vas muy contento a la cama", comentó a Efe Sainz durante su encuentro con los medios de comunicación en el motorhome de Renault.

"La verdad es que ha sido un sábado un tanto extraño, teniendo que cambiar alas traseras en la 'cuali', pero hemos reaccionado bien, me he sentido mucho más cómodo en el coche", manifestó el talentoso piloto madrileño.

"Y la verdad es que cuando me siento cómodo y puedo tirar, las cosas salen bien", explicó a Efe Carlos Sainz, que admitió que por ese motivo ha sido "un cumpleaños feliz".

"Ha ido bien, ha sido un sábado un poco raro porque antes hemos tenido que cambiar el alerón trasero por culpa del fallo en el coche de Nico (Hülkenberg, su compañero alemán) con el DRS", había indicado, con anterioridad, a las televisiones, el piloto madrileño, que el año que viene ocupará en McLaren la plaza que dejará vacante su compatriota Fernando Alonso.

"Lo bueno es que entonces el coche me daba confianza, hice una vuelta muy buena en la Q1 y a partir de ahí he cogido buen ritmo y al final estamos séptimos que me lo dices antes y no me lo hubiese esperado para nada", dijo Sainz.

"Hemos cambiado el alerón entero a los dos pilotos y hemos puesto el que llevé yo en el segundo entrenamiento libre del viernes por seguridad y mira, séptimo, que después de lo que vimos en Spa no me lo esperaba".

"Ha sido una de las mejores calificaciones por estar en un circuito que no nos favorece, por venir en un circuito difícil como en Spa, hemos ido en una dirección muy diferente a Spa, me he reencontrado un poco y voy más cómodo, y es así cuando salen las vueltas rápidas".

El hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre explicó a Efe que sabe que será muy difícil repetir en carrera el séptimo puesto logrado en la calificación.

"Es factible igualarlo, pero sabemos que necesitaremos un poco de suerte, de ayuda, de rebufo o de algo que nos tire en las rectas par que los motores Mercedes y Ferrari no nos pasen por encima", indicó a Efe Carlos Sainz este sábado en Monza.