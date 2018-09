Albacete busca su primera victoria de la temporada ante un necesitado Córdoba

Albacete/Córdoba, 1 sep (EFE).- El Albacete recibe mañana al Córdoba en el estadio Carlos Belmonte con la clara intención de lograr la primera victoria de la temporada ante un necesitado conjunto andaluz que sólo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas de la Liga 1/2/3.

Un punto más suma un cuadro albaceteño, que ha empatado en las dos citas ligueras, pero que ha dejado una gran imagen ante sendos recién descendidos, como el Deportivo de La Coruña y Las Palmas, claros aspirantes al ascenso a Primera división.

Por ello, los pupilos de Ramis confían en sumar sus tres primeros puntos ante un rival del que el técnico catalán ha destacado que "suponemos que se querrá proteger atrás", pero del que ha destacado que "es un muy buen equipo que ha encajado goles, pero que ha demostrado que, tras desordenarse, ha sabido organizarse para provocar peligro".

El míster del Albacete se ha mostrado "satisfecho" con la confección de su plantel ya que, tras fichar al extremo brasileño Paulo Vitor y al central argentino Gentilleti, "hemos completado la plantilla como queríamos, hemos hecho un bloque equilibrado y ello nos da más recursos para trabajar", ha afirmado.

Ramis contará para este enfrentamiento con las bajas seguras del lateral Olivera, por lesión, y del centrocampista Jean Jules, aquejado de un proceso febril en los últimos días.

El entrenador del club blanco ha confirmado que "podría haber cambios, como todas las jornadas" para buscar el once inicial "más adecuado para empezar el partido", aunque no ha desvelado nombres.

Los últimos fichajes, Gentilleti y Paulo Vitor, "faltos de ritmo", se quedan fuera de una convocatoria en la que no repiten el citado Jean Jules, el jugador del filial Lado y el central Chus Herrero, mientras que entran en la lista el zaguero Gorosito y el mediocentro Barri, y regresa el extremo francés Bela, una vez recuperado de la lesión muscular que le impidió viajar a Las Palmas.

Los albaceteños sólo llevan dos puntos, aunque lo han hecho ante dos rivales fuertes de LaLiga 1/2/3 tras sendos empates a uno contra el Deportivo en casa y Las Palmas a domicilio, mientras que el Córdoba afronta el choque con la presión de haber sumado sólo uno, pese a haber jugado las dos primeras jornadas en El Arcángel.

El equipo cordobesista, que empató 3-3 frente al Numancia y perdió 2-4 con el Real Oviedo, llega a Albacete con la mayor cifra de goles encajados (7) en su historia en un inicio de Liga, pero dispuesto a pasar página tras una complicada planificación por sus problemas con el límite salarial y a lograr su primera victoria.

La presencia en la portería de Carlos Abad, cedido por el Tenerife, es la gran novedad en los blanquiverdes, que han perdido esta semana a dos de sus referentes: el mediocentro Edu Ramos y el meta polaco Pawel Kieszek, que se han marchado al Cádiz y al Málaga, por no poder inscribirlos en LaLiga.

Abad debutará con los cordobeses tras haber sido suplente en la última jornada, en la que el titular fue el serbio Igor Stefanovic, que se desvinculó del club el jueves.

El técnico José Ramón Sandoval no podrá estar en el banquillo por tener que cumplir el primero de sus dos partidos de sanción, tras su expulsión ante el Oviedo, y no se prevé que haga muchos cambios en el once, aunque podría alinear de mediocentro a Álex Vallejo en sustitución del franco-camerunés Bambock.

Sandoval no ha citado a los últimos fichajes (Blati Touré, Expósito y De las Cuevas) y, sin lesionados, puede reservar alguna sorpresa de última hora con la inclusión de Jaime Romero o Federico Piovaccari en el ataque.

- Alineaciones probables:

Albacete: Tomeu Nadal, Tejero, Arroyo, Caro, Fran García, Eugeni, Erice, Susaeta, Febas, Ortuño y Zozulia.

Córdoba: Carlos Abad; Fernández, Valentín, Aythami, Quintanilla, Javi Galán; Álex Vallejo, Javi Lara, Aguado; Alfaro; y Jovanovic.

Árbitro: Moreno Aragón (Colegio Madrileño).

Estadio: Carlos Belmonte.

Hora: 20:00.