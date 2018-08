Valverde todavía no se atreve a decir que puede ganar la Vuelta

Pozo Alcón , 31 ago .- El español Alejandro Valverde (Movistar) aseguró que, a pesar de ser tercero en la etapa de este viernes y colocarse segundo en la general, todavía no debe decir que puede ganar la Vuelta a España, sino que "hay que esperar" porque "queda mucho" de carrera.

"Todavía no, hay que esperar. Queda mucho", dijo el murciano cuando se le preguntó si se puede dar por hecho que aspira a ganar la Vuelta 2018.

Aunque se mostró "contento" de cómo se encuentra y por los seis segundos bonificados entre su tercera plaza en meta y un sprint bonificado anterior.

"Voy bien, Estoy contento. Ha llegado (Peter) Sagan, que no le había visto, pero he sido tercero y he conseguido dos segundos más en una bonificación. Estoy en forma", señaló.

Sobre la victoria del francés Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), apuntó que no puede controlar a todos los rivales. "Yo no puedo controlarlo todo. Eso está claro", lamentó.