Telefónica se desliga del fútbol en su política de patrocinios

Madrid, 31 ago (EFE).- La multinacional española de telecomunicaciones Telefónica se ha desligado del fútbol en su política de patrocinios, con el final de su apoyo al Real Madrid, el Barcelona y la selección española de fútbol.

El apoyo de la empresa a la 'Roja', en cuya web aparece como patrocinador, finalizará en los próximos días, según pudo confirmar EFE por parte de fuentes de la compañía, que enfatizan que su foco en el deporte rey estará centrado a partir de ahora en ofrecerlo como parte de su oferta televisiva.

La compañía que dirige José María Álvarez-Pallete ya no aparece en la página web del Real Madrid, con el que firmó un acuerdo en marzo de 2017 que se presentó con las primeras plantillas de las secciones de fútbol y baloncesto.

También concluye la relación con el Barcelona, con el que la 'teleco' firmó un acuerdo en febrero de 2015 para ser socio regional del club azulgrana en Latinomérica para los siguientes tres años, prorrogables a dos más.

No obstante, fuentes de la empresa de telecomunicaciones indican a EFE que aunque no haya patrocinio convencional con estos equipos y con la selección, eso no impide "otras fórmulas de colaboración" con estas entidades.

Telefónica se hizo recientemente con los derechos de emisión de las dos principales competiciones europeas de clubes de fútbol, la Liga de Campeones y la Liga Europa, por un importe de 1.080 millones de euros para las próximas tres temporadas, incluida la actual.

Además, la empresa se hizo en junio con los derechos para la emisión televisiva de LaLiga en el mercado residencial a partir de la temporada 2019-20 hasta la 2021-22, por un importe de 2.940 millones de euros, 980 por cada una de las temporadas.

La empresa no solo se desligará del fútbol en su política de patrocinios, también dejará de dar nombre a final de este año al equipo Yamaha Factoring Racing del campeonato de MotoGP, en el que actualmente pilotan el italiano Valentino Rossi y el español Maverick Viñales. Su sustituto será la bebida energética Monster.

Telefónica está centrada actualmente en sus patrocinios al equipo de ciclismo Movistar Team, que esta temporada estrenó una sección femenina además del equipo masculino, y el otro acuerdo en deportes de equipo es el que da nombre al Movistar Estudiantes de la Liga Endesa de baloncesto.

La marca también mantiene su apoyo a los programas de deportistas olímpicos (ADO), al de paralímpicos (ADOP), y el proyecto de las becas Podium, con el que se apoya a jóvenes promesas del deporte olímpico junto al Comité Olímpico Español.

Además, la 'teleco' española mantiene su equipo de deportes electrónicos Movistar Riders y el apoyo a los conjuntos Vivo Keyd en Brasil y KLG en Chile.