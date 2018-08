Sergio: "Estamos en una nota muy alta a nivel defensivo"

Getafe , 31 ago .- Sergio González, entrenador del Valladolid, dijo que está "contento" con el punto sumado en Getafe y declaró que su equipo tiene "una nota muy alta a nivel defensivo".

El Valladolid empató en el Coliseum Alfonso Pérez con el Getafe (0-0) en un partido muy disputado pero en el que acabó defendiendo los ataques azulones.

"Estoy contento porque la Primera es muy difícil, es otro punto que sumamos y cada punto nos da la vida y nos tiene que servir que estamos en la buena línea y queremos crecer a nivel ofensivo", dijo Sergio.

El Valladolid suma dos puntos en tres jornadas, pero no ha logrado aún estrenar su casillero goleador esta temporada.

"No me preocupa no marcar porque todavía es pronto. Hemos empezado algo temerosos, hemos acabado mejor puestos en el campo y en la segunda parte en unos 25 minutos hemos estado mejor. Los últimos minutos hemos sufrido porque el equipo se ha hundido físicamente, pero el equipo ha sabido competir", señaló.

"El Getafe tiene dos líneas de cuatro muy fuertes y deja descolgados a sus delanteros. A partir de ahí el equipo ha estado muy bien. Hemos tenido la suerte del balón al palo, que hay que tenerla, pero que también empañaría el buen trabajo que hemos hecho", comentó.

Por último, Sergio dijo que esta "plantilla" con la que trabajará esta temporada es "la mejor" que han podido formar y van "a sacar el máximo rendimiento de ella".