Sandoval: "Tengo que dar soluciones, no excusas"

Córdoba, 31 ago (EFE).- El entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, declaró ante el partido del domingo en Albacete que su misión es "dar soluciones y no excusas" tras el inicio de su equipo en LaLiga 1/2/3, en el que aún no conoce la victoria con un empate (3-3 contra el Numancia) y una derrota (2-4 frente al Oviedo).

En rueda de prensa, Sandoval insistió en que los errores que su equipo cometió en las dos primeras jornadas "están detectados" y "se van a solucionar", porque ha visto en sus jugadores "una mejoría en la actitud", principalmente en algunos a los que "han estado mareando sobre si iban a irse o a quedarse".

Por ello, el técnico madrileño deseó "que el mercado de fichajes termine y que quienes estén en el Córdoba tengan claro el objetivo".

Admitió que las bajas del medio Edu Ramos y del portero polaco Pawel Kieszek, que no pudieron ser inscritos en LaLiga, son "muy sensibles", pero apeló a "echar el cierre" a esta circunstancia porque "es la que hay" y "lo demás es montarse historias de cuentos chinos", por lo que no pueden "ir llorando por las esquinas", zanjó.

Sobre el nivel de sus futbolistas, Sandoval señaló que tiene "una buena plantilla", que está "totalmente centrada" en el partido del domingo ante el Albacete "para darle un vuelco" al comienzo liguero, y confió en que el Córdoba pueda "hacer cosas, al igual que el año pasado".

El preparador blanquiverde confirmó que el portero titular de la próxima jornada será Carlos Abad, que llegó al club la semana pasada en calidad de cedido por el Tenerife, y consideró que tiene "que apostar por él", pues "lo demás es pasado".

Sobre el Albacete, advirtió de que es "un equipo humilde", pero "que ha sabido equilibrar todas las posiciones" y cuenta con "gente de mucha calidad".