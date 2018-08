Sainz: "Es un fin de semana difícil, pero se puede pescar algo"

Monza , 31 ago .- El español Carlos Sainz (Renault) analizó para los medios de comunicación presentes en Monza el rendimiento de su monoplaza tras los dos entrenamientos libres del jueves con motivo del Gran Premio de Italia y aseguró que "será un fin de semana difícil", pero que se podrá "pescar algo".

"Lo mejor ha sido el ritmo en agua y lo peor que seguimos estando ahí justo fuera de la Q3, sabiendo que puede ser un fin de semana difícil, pero en el que se puede pescar algo", dijo el español, que la temporada que viene sustituirá a su compatriota Fernando Alonso en McLaren.

"Siempre hay esa pequeña posibilidad de poder meternos en la Q3, pero ahora mismo hay varios equipos por delante nuestro, más aún en este tipo de circuitos; y, cuando Ferrari y Mercedes ponen sus mapas de calificación, después, en carrera, podemos acercarnos un poco", completó.

El primer entrenamiento libre se desarrolló con la pista mojada, una circunstancia que le va bien a Sainz: "A mí me gusta mucho, el año pasado tuve una mala experiencia con el Toro Rosso en agua que no fue bien y me gustaría resarcirme. Y ha ido bien con el Renault, en los libres 1 siempre que salía a pista estábamos entre los cinco primeros así que muy contento en ese sentido", aseguró.

"No voy a contar, no se me da nada bien, aunque igual eso ayuda, pero estaría bien que lloviera", bromeó el piloto español sobre la climatología.

Sainz repitió ante la prensa que el rendimiento del Renault no es el esperado: "El equipo y el motor no están donde tienen que estar y se tiene que ver para que el año que viene se de un paso adelante importante en ese sentido"

Ya en seco, el equipo francés hizo probaturas en sus dos coches para sacar conclusiones de cara a la clasificación y a la carrera: "Había que probar todo en los segundos libres, hemos salido con distintos tipos de configuración para tomar una buena decisión y coger lo mejor de los dos coches y ponerlo para el sábado y la carrera, queda una noche larga en ese sentido", declaró.

Además, la sesión de entrenamientos libres vespertina estuvo marcada por un duro accidente del sueco Marcus Ericsson después de que no se le cerrase el DRS en la frenada y Carlos Sainz fue crítico con este sistema.

"Ha sido muy peligroso, si un DRS no se cierra como se tiene que cerrar y ver lo que puede pasar te hace cuestionar si es buena idea, yo personalmente confío en que la F1 se desarrolle a una F1 en la que se pueda adelantar con carreras bonitas sin el uso de este tipo de artefactos", concluyó.