Sainz: "Después de ganar tres Champions, Keylor no se merece que lo quiten"

Monza , 31 ago .- El español Carlos Sainz (Renault), duodécimo en el Mundial, ocupará a partir de 2019 el asiento que dejará en McLaren, la segunda escudería más laureada de la Fórmula Uno, su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso.

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia Efe en el circuito de Monza, el piloto madrileño, hijo del bicampeón mundial de rallys español de idéntico nombre, comenta, entre otros asuntos, la intención de su progenitor de volver a ganar el Dakar y cómo ve al Real Madrid, una de sus debilidades, con miras a la temporada futbolística que acaba de arrancar.

Pregunta: ¿Quién ganará este Mundial, Vettel o Hamilton?

Respuesta: Me da igual.

P: Pero, ¿quién cree que lo ganará?

R: Ahora mismo, Hamilton, porque va primero; pero Vettel, porque tiene mejor coche.

P: Carlos Sainz padre acaba de anunciar que volverá al Dakar. ¿Lo ve ganando, una vez más?

R: Sí. Eso es lo que espero. Y él también. Porque si vuelve al Dakar es que cree que lo puede volver a ganar; y defender corona.

P: ¿Es incombustible, su padre?

R: Sí (ríe). Ése sí que es incombustible, de verdad. Nunca se aburre, siempre necesita tener una motivación. Y a mí me hace mucha ilusión verle ahí.

P: Después del accidente en la salida de la carrera de Spa, el pasado domingo, quedó claro que implantar el halo en la F1 no fue ninguna tontería, ¿no?

R: Sí. Quedó claro que salva vidas. Y si salva la vida de un piloto en diez años, para mí está más que amortizado el debate y las críticas que ha recibido. Lo que hay que trabajar ahora es en hacerlo más bonito. Igual de seguro, pero más bonito; que creo que se puede

P: Su compañero (el alemán Nico) Hülkenberg, ¿estaba preocupado, después del accidente de Spa?

R: No. No creo.

P: A usted le encanta el fútbol y es muy madridista. ¿Se entusiasmó con el fichaje de Mariano? ¿Lo esperaba?

R: No, no lo esperaba. Pero creo que es un fichaje muy válido, que seguro que ayuda a la delantera; y a que Benzema no se duerma. Necesitas tener a alguien por detrás para que, como no cumplas, puedas tener sustituto.

Es lo que pasa en todos los deportes de elite. En todo el mundo.

P: ¿No esperaba algún otro fichaje más sonado? Se hablaba de Neymar, de Mbappé...

R: Yo creo que el Madrid tiene plantilla suficiente para ganar otra 'Champions'. El Madrid también se caracteriza por hacer todos los veranos un 'megafichaje'. Y este año no ha habido ese 'megafichaje'. Pero creo que no nos hace falta.

P: Me dirá que no es Lopetegui, pero si lo fuera, ¿a quién pondría en la portería? ¿A Keylor o a Courtois? ¿Cuál de los dos le gusta más?

R: (duda un rato) Yo diría que, desde luego, Keylor no se merece que lo saquen de la portería. Tendría que ser más mérito del otro. Keylor no se merece que, de un año para otro, después de haber ganado tres 'Champions', le quiten.

Porque algo también habrá hecho bien él. Y algo habrá contribuido para que se ganen.

P: ¿Qué espera del Madrid, esta temporada?

R: La Liga. La 'Champions' sé que es muy difícil ganarla un cuarto año consecutivo. Ayer lo hablaba con mi primo (Carlos Oñoro Sainz, su mano derecha en los circuitos). Me gustaría Liga, Copa y semifinales de 'Champions'.

P: En una entrevista anterior ya indicó que no cree que su padre se vuelva a plantear presentarse a la presidencia del Real Madrid. ¿Piensa igual?

R: Sí. No se volverá a presentar. Creo que ya aprendió la lección de que el fútbol es un mundo muy peligroso.

P: ¿Y usted? ¿Se imagina usted presentándose a un puesto como ese, dentro de muchos años?

R: No. No. Seguro que no.