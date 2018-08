Pereira impulsa al Alcorcón y acaba con pleno de triunfos del Mallorca

Alcorcón , 31 ago .- Un gol de Jonathan Pereira dio al Alcorcón su primera victoria de la temporada (1-0) y al mismo tiempo acabó con la condición de invicto de un Mallorca que ganó sus dos primeros encuentros ligueros.

Empezaron mejor los anfitriones, sin generar peligro pero combinando bien en el frente de ataque. Faltaba sin embargo mordiente, una acción que despertara a la grada. Esta llegó en el minuto 13, con Jonathan Pereira.

El gallego, siempre móvil, realizó un excelente control orientado cerca de la media luna y entregó el balón a Álvaro Peña. Mientras este último abría a la derecha para la subida de Sangalli, Pereira ya había tirado el desmarque hacia zona de remate. Una vez allí solo tuvo que empujar a la red la medida asistencia de su compañero.

En desventaja, comenzó a proponer más el Mallorca, aunque a la intención no le acompañaba la fluidez. Eso no significó que no hubiese ocasiones. De hecho Gámez tuvo una muy clara cuando recuperó el esférico tras una indecisión defensiva alfarera y se encontró con el palo después de tocar su disparo en un zaguero. La respuesta fue inmediata, con un intento de Álvaro Peña que despejó Reina.

En la segunda mitad aumentó el ritmo por parte de ambos contendientes. Avisaron primero los baleares con un disparo de Abdón que pasó cerca del palo. Pero pudieron encajar también el segundo si Reina no hubiese aparecido providencial para salvar un remate a bocajarro.

Siguió el ida y vuelta, y Pereira, que había superado al arquero, se quedó con las ganas de doblete al sacar el balón sobre la línea Valjent. Y Carlos Castro se acercó también al gol en el lado opuesto, pero mandó el balón alto.

Se llegó así a los minutos finales ya sin el goleador Pereira en el campo, aunque antes de irse tuvo una oportunidad más en un mano a mano que no pudo resolver. Bien ordenado, el Alcorcón consiguió aguantar sin sufrir en exceso para sumar los tres puntos.

- Ficha técnica:

1 - Alcorcón: Jiménez; Laure, Burgos, David Fernández, Aly (Felipe Alfonso, min.76); Toribio, Dorca, Nono, Sangalli; Álvaro Peña (Rodas, min.73) y Pereira (Víctor Casadesús, min.76)

0 - Mallorca: Reina; Gámez, Xisco Campos, Valjent, Salva Ruiz; Pedraza (Dani Rodríguez, min.56), Salva Sevilla; Valcarce (Ariday, min.52), Lago Junior, Carlos Castro (De Groot, min.68); y Abdón.

Gol: 1-0, min.13: Pereira.

Árbitro: Areces Franco (Comité asturiano). Amonestó a Salva Sevilla (min.40), Burgos (min.46), Valcarce (min.51), Víctor Casadesús (min.78) y Sangalli (min.93).

Incidencias: encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio Santo Domingo ante 2.428 espectadores.