Pellegrino: "El Real Madrid, sin Cristiano, sigue siendo el Real Madrid"

Leganés , 31 ago .- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, analizó el momento del Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo y la llegada de Julen Lopetegui antes de medirse al conjunto blanco.

"De este Real Madrid muy pocas conclusiones podríamos sacar porque llevamos dos partidos oficiales. Creo que hay que darle un espacio de tiempo prudente porque los balances siempre se hacen al final", comentó en la rueda de prensa previa.

"Ahora está el interrogante de qué es un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, pero sigue siendo el Real Madrid. Siempre lo va a ser por más que los grandes jugadores vayan cambiando. El Real Madrid siempre ha sido un club con grandes jugadores, el fútbol es un deporte de equipo donde por suerte hay algo más importante que las individualidades que es tratar de jugar con once futbolistas conectados. Eso hace que sea muy complejo", indicó.

A la hora de valorar el estilo del rival tras la salida de Zidane, manifestó: "Hoy veo un equipo un poco diferente al del año anterior en el sentido de que ocupan el campo de una manera más racional, no es tan caótico. Quieren tener más el balón, tienen más posesión. El otro Real Madrid no se desesperaba tanto cuando el rival le dominaba porque en un par de estiletazos te mataba".

"Este Real Madrid se ve que quiere dominar más el partido, presionar más arriba. Eso es lo que he vislumbrado en estas semanas. Es un equipo tremendo. Tiene juego interior, juego por banda, fortaleza, juego aéreo... Pero lo bonito de fútbol es que no siempre ganan los mejores ni los planteles más caros sino los equipos que están mejor en esos noventa minutos. Hay algunos espacios donde unos rivales pueden ser mejores que otros y es ahí donde vamos a apuntar", añadió.

Además habló del premio a mejor futbolista de la pasada edición de la Liga de Campeones que recibió Luka Modric: "Creo que es muy difícil otorgar un premio individual en los deportes de equipo. Cuando era futbolista del Valencia y a Cañizares le daban siempre el trofeo Zamora yo pensaba que había defendido ocho millones de centros y tenía la cabeza llena de chichones. A él le sacaban la foto y creo que a nivel defensivo trabajaba desde el punta".

"Modric y Cristiano han sido jugadores muy determinantes. ¿Qué puedo decir de esos dos jugadores con todo lo que han dado en los últimos años? Han sido fabulosos. No veo por qué quitarle a uno por encima de otro. Modric es un jugador muy bueno, como los hay muchos. Mas determinante que Benzema o que Bale, no lo sé. No llego a tanto", señaló.

Pellegrino no considera que haber jugado en el Barcelona sea un aliciente más para enfrentarse al Real Madrid: "Mi pasado como futbolista ha quedado muy atrás. Ahora soy entrenador del Leganés y competir contra el Real Madrid es parte de nuestra rivalidad. Creemos que podemos hacerle partido a todos los equipos de LaLiga. Creo que estamos preparados para competir bien, lo hemos demostrado en los partidos ante el Athletic y la Real Sociedad".

"Mis jugadores están compitiendo muy bien, con muchísima energía. Hemos cometido errores y hemos hecho cosas bien, vamos caminando de a poco pero la sensación es que tengo un equipo competidor, trabajador, que tiene capacidad y que podemos golpear. Esta es una prueba más y vamos a tratar de ir con todo lo que tenemos", agregó.

Sobre las buenas palabras que le ha dedicado Lopetegui, expresó: "Hemos hecho dos partidos interesantes en algunos momentos y en otros hemos cometido errores. Cualquier entrenador de Primera está siempre concentrado y ocupado en lo que tenemos enfrente porque hoy en día cualquier rival te puede ganar. Agradezco a Lopetegui cualquier mimo".

"Él ya sabe lo que tiene entre manos y yo tengo un equipo competente. Cualquiera sabe que si tienes un mínimo error el otro equipo te puede ganar. Esta es la realidad, hay muchísimo nivel. Los mínimos detalles hacen la diferencia", completó.

Asimismo hizo mención al estado de los suyos: "No vamos a variar mucho de los futbolistas que vienen jugando. Hay muchos chicos que se están poniendo a tono. Nos han llegado muchos chicos sobre la hora y van por la tercera o cuarta semana de entrenamiento. Poco a poco van a tener que irse amoldando al equipo. Vamos a tener que ir haciendo pruebas en partidos oficiales pero es parte de nuestro trabajo".