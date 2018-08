Moreno: "No he reconocido a ese equipo que somos, buscando la victoria"

Alcorcón , 31 ago .- Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, lamentó la primera derrota liguera de su equipo en la presente campaña tras caer por 1-0 ante el Alcorcón en el estadio de Santo Domingo.

"Arrancamos bien pero a partir de ahí hemos estado excesivamente temerosos en que pasara más el partido que en intentar provocar que el partido fuera donde nos podía interesar a nosotros. No he reconocido a ese equipo que somos, buscando la victoria", explicó en rueda de prensa.

"En la primera ha sido mejor el Alcorcón, sin grandes alardes. Haciendo una visión del partido, independientemente de lo de dentro del terreno de juego, ha habido tres ocasiones en cada lado y no hemos tirado ninguna dentro. Si hubiéramos sido capaces igual hubiera sido otra cosa. No ha sido así, hemos ido a remolque y la sensación es que han estado mas agresivos en busca de la victoria que nosotros", dijo.

Moreno aclaró que no era un problema de falta de hambre y no quiso buscar excusas en los pocos días de descanso: "No creo que sea momento de tirar por esa línea porque no quiero que parezca que nos excusamos. No somos de buscar excusas. Hemos tenido menos días de recuperación que ellos pero había suficientes. El problema no ha estado ahí".

Además incidió en que la falta de acierto fue decisiva: "No ha sido un gran partido. Uno de los muchos que se dan en la categoría. Ocasiones ha habido y muy claras. Ojalá hubiéramos tenido esa pizca de acierto que hemos tenido en otros partidos para meter una por lo menos".

"En todos los partidos hemos tenido bastantes ocasiones y solo metíamos una. Hoy ni eso. Los partidos se deciden en las áreas, hemos concedido el gol y nosotros en las clarísimas no hemos estado acertados", completó.