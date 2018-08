Mohamed: "Para ganar al Atlético hay que hacer un partido casi perfecto"

Vigo, 31 ago (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Antonio Mohamed, considera que el duelo de este sábado contra el Atlético de Madrid será "una prueba fuerte" para su equipo, al que ve preparado para ganar, lo que pasa, a su entender, por hacer un encuentro "casi perfecto".

"Tenemos que ser un equipo solidario. Estamos en una etapa de formación y debemos prestarle mucha atención a los detalles. Ser inteligentes y, sobre todas las cosas, ser un equipo. Me parece que es una prueba muy fuerte y que llega muy rápido en el torneo. Me va a dar mucha información sobre los aspectos en los que tenemos que mejorar", comentó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico argentino avanzó que repetirá el mismo once que alineó el pasado lunes ante el Levante, aunque no descartó algún cambio táctico.

"Hugo -Mallo- puede arrancar más atrás y Iago -Aspas- más abierto", puntualizó Mohamed, a quien le preocupa la "jerarquía" de jugadores como Diego Costa, Lemar o Griezmann y la peligrosidad del Atlético en las acciones de contraataque.

"Competir, competir y competir. Eso es lo que tenemos que hacer. Si me dan el balón, yo lo voy a agarrar. Lo que sí vamos a tomar son las precauciones necesarias para que no nos cojan al contragolpe. Nosotros queremos bailar, ir al frente y ganar. Es lo único en lo que pensamos", reiteró.

El técnico celeste reconoció que a nivel personal será un duelo "especial" porque supondrá su reencuentro con su "amigo" Diego Pablo Simeone: "No nos vemos desde hace un par de meses y no nos enfrentamos desde hace años. Va a ser muy lindo volver a encontrarnos dentro de un campo. Es un amigo y lo quiero mucho. Me pone muy orgulloso todo lo que ha conseguido".

"No hemos hecho ninguna apuesta, es un partido de fútbol y seremos rivales durante 90 minutos. Nos enfrentamos a uno de los tres mejores entrenadores de Europa, a un técnico que ha logrado posicionar a su equipo en lo más alto a nivel mundial. Es muy lindo ver triunfar a un amigo de esa manera", manifestó.