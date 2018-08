Mayoral se despide del madridismo: "No es un adiós, sino un hasta luego"

Madrid, 31 ago (EFE).- Borja Mayoral, nuevo jugador del Levante tras el acuerdo de cesión por un año entre el club valenciano y el Real Madrid, se despidió por carta del madridismo y aseguró que su segunda salida del club "no es un adiós, sino un hasta luego".

"Hoy vuelvo a despedirme de la que siempre será mi casa. No es un adiós, sino un hasta luego. Desde que volví, he intentado explicarme con el balón, que es lo que me sale mejor, pero ahora lo haré con las palabras", destacó.

"Tengo muchas ideas en mi cabeza con las que expresar lo que siento por el Real Madrid: trabajadores, compañeros, socios y aficionados. Aquí me he formado como persona y como profesional y he podido cumplir muchos sueños como canterano. Ahora toca tomar otro camino", aseguró en su escrito.

Mayoral deja claro que su decisión de abandonar el Real Madrid se debe a la necesidad de crecer jugando partidos con continuidad en la elite del fútbol español.

"Para crecer y aprender hace falta jugar. Y la mejor forma de hacerlo es salir del club en busca de los minutos que aquí no podía tener. Os deseo toda la suerte del mundo. Gracias de todo corazón. ¡Hala Madrid!", sentenció.