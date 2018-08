Lopetegui: "El Leganés tiene un punto pero mereció ganar los seis"

Madrid, 31 ago (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, destacó el buen nivel de juego mostrado por su próximo rival en Liga, el Leganés, que aseguró que tras medirse a Athletic Club y Real Sociedad "solo tiene un punto pero pudo ganar los seis".

"A la Real la mereció ganar claramente y en Bilbao no fue inferior al Athletic. Ha jugado esos partidos con línea de cuatro pero su entrenador jugó en el Bernabéu con el Alavés con defensa de cinco. Tenemos que estar preparados ante un rival difícil, bien estructurado y con jugadores mejores que el año pasado que nos va a poner las cosas complicadas", dijo en su estudio del rival.

Respecto al Real Madrid, Lopetegui se mostró satisfecho con la evolución de su equipo y espera más. "Estamos dando pasos adelante pero tenemos que seguir creciendo ofensiva y defensivamente dentro de un concepto de solidaridad que queremos que exista junto a la calidad individual".

No quiso dar ninguna pista de una alienación que dijo dará mañana, ni si ya irá convocado Mariano. "Le vemos preparado y consideramos que nos va a ayudar en todos los frentes de esta temporada", aseguró de su nuevo jugador.

En el tema de la portería mantuvo su mensaje. "Mi confianza en los porteros es máxima juegue quien juegue. Tenemos magnificas soluciones e iremos viéndolo y gestionándolo como sentimos que tenemos que hacerlo, siempre pensando en el bien del equipo. Tenemos muy buenas soluciones en esa posición".

Que en su pasado como seleccionador español dijese que el titular era David de Gea, no implica para Julen tener que hacerlo ahora en el Real Madrid. "No voy a decir quien es el portero titular, tenemos tres magnificas soluciones y lo iremos viendo en cada momento. Haber hecho algo diferente en otras circunstancias diferentes no dice nada porque cada momento es particular".