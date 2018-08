Llaneza: "Nos ha tocado un grupo difícil y vamos a sufrir"

Villarreal , 31 ago .- José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal, ha declarado tras el sorteo de grupos de la Liga Europea que es un grupo "difícil y complicado" y que Rapid de Viena, Spartak y Rangers son "equipos históricos y vamos a sufrir".

"El grupo no me gusta, pero hay que jugar e intentar ganar y hemos tenido la 'suerte' de no estar en otros grupos", añadió el vicepresidente.

Llaneza manifestó que el equipo más "difícil" es el Spartak de Moscú, aunque reconoció que no conoce los refuerzos que han realizado los rivales, por lo que su valoración ahora es "más subjetiva que objetiva".

"Los desplazamientos son a capitales, pero siguen estando lejos y además prefiero no jugar en Moscú en diciembre, pero nuestra ilusión sigue intacta y creo que tenemos un equipo para pasar", concluyó.