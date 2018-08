Joseba Etxeberria: mañana tenemos todos los alicientes ante recién descendido

Santa Cruz de Tenerife, 31 ago (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, ha asegurado este viernes que mañana tienen "todos los alicientes" en el choque ante el RC Deportivo, ya que vuelven a casa, se enfrentan a un recién descendido y estrenarán un césped que está "magnífico".

El técnico blanquiazul no ha dado detalles sobre el equipo por el que apostará este sábado, ya que no le "gusta dar detalles al rival", al tiempo que ha recalcado que ve a la gente "muy conectada y con mucha intensidad".

Etxeberria ha resaltado que espera que el equipo muestre mañana su "mejor versión", al tiempo que ha recordado que el Heliodoro Rodríguez López "empuja mucho" y los jugadores se sienten "respaldados" en el estadio chicharrero.

"Tenemos que transmitir energía para que nos ayuden en los momentos delicados de cada partido", ha reiterado sobre la afición.

El técnico vasco ha comentado que en los dos anteriores partidos acabaron "más enteros que los rivales", y ha afirmado que han "interpretado bien los partidos" cuando se les pusieron cuesta arriba, sobre lo que ha resaltado que deben "reforzar" lo que han hecho bien y "corregir errores".

En cuanto a Héctor Hernández, la última incorporación del equipo, ha dicho que es un lateral izquierdo que "tiene recorrido y buen golpeo de balón", y también es "enérgico y tiene experiencia".

"No ha tenido mucha continuidad, pero escuché lo que quería escuchar cuando le llamé, no puede dejar escapar esta oportunidad", ha relatado el técnico sobre el futbolista, que la pasada temporada no pudo jugar por una grave lesión.

Además, ha dicho que Nahuel tiene una "gran posibilidad de madurar futbolísticamente" en el Real Murcia y "ser el futuro lateral del Tenerife".

Mientras tanto, Joseba Etxeberria ha reconocido que le "tranquiliza" que se queden Bryan Acosta y Luis Milla, ya que "son de los mejores de la categoría en sus demarcaciones".

"Son como dos refuerzos más y estoy contento de que sigan con nosotros, han tenido un gran compromiso", ha concluido.