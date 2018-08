Javi López, sobre horarios: "Imagino que piensan en Galicia no hay sol"

Lugo, 31 ago (EFE).- El entrenador del CD Lugo, Javi López, ha considerado un "mal horario y un mal negocio para los jugadores" del equipo gallego y del Numancia el horario del partido de este sábado, las 16 horas, en el que se esperan temperaturas próximas a los treinta grados centígrados.

"Me imagino que lo ponen porque piensan que en Galicia no hay sol. Entiendo que es un mal horario y un mal negocio para los futbolistas y los que van a venir al campo, que tampoco van a estar muy cómodos, pero donde manda patrón no manda marinero", señaló en rueda de prensa.

El entrenador del Lugo también lamentó en su comparecencia la baja de última hora de Cristian Herrera por molestias estomacales.

"Esta noche ha estado en el hospital y no va a llegar al partido porque ha perdido mucho peso y líquidos y te debilita para un encuentro que se va a disputar con una temperatura importante y que va a demandar un gran esfuerzo", declaró.

Del Numancia, dijo que es "un equipo abierto, atrevido y al que le gusta tener el balón".

"Nos va a exigir en el apartado defensivo y trataremos de dar buena respuesta y ganar", comentó el técnico rojiblanco, quien dijo estar preparado para el sistema de juego que proponga su homólogo en el equipo soriano, López Garai.

"En Córdoba jugó con dos por detrás y uno por delante en el medio del campo, pero habitualmente utiliza un 4-3-3. Estamos preparados para cualquier cosa", advirtió.

El preparador del Lugo indicó que su equipo va "en una línea de ir mejorando día a día" y llega "bien" al encuentro con el Numancia.

"Además estamos con mucha ilusión y muchas ganas de afrontar el partido y de competirlo", apuntó Javi López, quien destacó la "aportación de los que salieron de refresco" la semana pasada ante el Granada.

Por último, preguntado por la situación del nigeriano Ramón Azeez, que no ha entrado en sus planes en el inicio del campeonato, precisó que su "situación se aclarará" hoy en las últimas horas del mercado y anunció que "a partir de ahí se tomarán las decisiones que se tengan que tomar a nivel deportivo".