Guedes: Ser el fichaje más caro del club no es una presión, es una motivación

Valencia, 31 ago (EFE).- El delantero portugués Gonçalo Guedes dijo durante su presentación como jugador del Valencia para las seis próximas temporadas que ser el fichaje más caro en la historia del club no supone una presión, sino una motivación.

"No supone una presión, es una motivación extra. Sé que tengo que trabajar y ayudar al equipo, tanto colectiva como individualmente, y ahora tengo que trabajar para justificar mi precio", apuntó el internacional luso, cuyo traspaso ha sido de 40 millones de euros más una cantidad extra dependiendo de diferentes variables.

El extremo, que la pasada temporada jugo en el Valencia en calidad de cedido por el Paris Saint Germain, indicó que desde que acabó la campaña expresó su voluntad de volver al club español, aunque reconoció que sabía que no iba a ser fácil.

"Cuando acabó la temporada hablé con el mister y le dije que me quería quedar, pero no dependía de mí. Hablé con mi representante y también le dije que me quería quedar. La situación se prolongó mucho, estuve un mes y medio entrenando solo, pero para mí era muy importante venir y ahora estoy aquí muy contento", comentó.

"En verano sabía que iba ser difícil quedarme en el Valencia, pero tenía en mi cabeza volver. Peter Lim me ha transmitido mucha confianza en mí, me dijo que me quería fichar pero que yo tenía que trabajar mucho y estar muy bien para ayudar al equipo y justificar el precio también", añadió entre risas.

Guedes señaló que el Valencia ha hecho "muy buenos fichajes, el equipo ha mejorado mucho". "Ahora tenemos que conjuntarnos para ir mejorando", añadió.

Sobre los objetivos marcados para esta campaña, afirmó: "No tenemos ninguno trazado. Vamos a hacer todo para estar lo más arriba en la Liga, y hacerlo lo mejor posible en la 'Champions' y la Copa. Sabemos que no va a ser fácil".

Tras participar este viernes en su primer entrenamiento después de concretarse su fichaje, el futbolista apuntó sobre la posibilidad de jugar el derbi de este domingo ante el Levante: "Esta pretemporada no jugué ningún partido, solo entrené. Voy a hacer todo para estar, pero ya depende del mister, de si me ve para estar este partido o no".

El presidente del Valencia, Anil Murthy, elogió la labor del área del club responsable de reforzar a la plantilla, que ha cerrado con la esperada e ilusionante contratación de Guedes.

"Hoy se cierra el mercado, tuvimos salidas y fichajes. Hemos hecho una gran operación para confeccionar una plantilla de Champions. Empezamos pronto la planificación y con paciencia y rigor conseguimos nuestros objetivos. En algunos casos necesitamos muchas mas paciencia y en un caso mucha, mucha más, y lo hicimos con inteligencia. Quiero felicitar al equipo capitaneado por Mateu Alemany por su gran trabajo", aseguró.

Sobre el complicado fichaje de Guedes, indicó: "Ayer conseguimos cerrar el contrato con Gonçalo. Estamos contentos con la operación. Es un muy buen acuerdo para el Valencia y el PSG. Recuerdo la alegría del Gonçalo en el aeropuerto de París por volver a Valencia".

"Te felicito por tu paciencia y determinación, aquí tienes tu casa durante los próximos seis años", le dijo al jugador portugués.