Comida halal en tu teléfono

Casablanca , 31 ago .- ¿Eres musulmán y estás harto de comer verduras y pescado cuando viajas? ¿No encuentras comida halal en esa ciudad a donde siempre vas a trabajar? ¿Por qué es mucho más difícil encontrar un restaurante halal que uno italiano?.

Cansado de plantearse estas preguntas, a un marroquí le ocurrió una aplicación para comer halal allá donde vayas. Se llama "halalanywhere.com", y ha sido creada por el joven Mehdi Trifhate, según cuenta en una entrevista con Efe.

La aplicación permite al cliente disponer de un abanico de restaurantes en todo el mundo que sirven comida conforme a los preceptos islámicos y garantizar que el cliente recibe su pedido allá donde esté.

El término halal (que significa "lícito") engloba no solo los alimentos que los musulmanes pueden consumir, sino también comportamientos y estilos de vida; así, se habla de "ropa halal", "playas halal" u "hoteles halal".

Un musulmán no solo debe evitar ingerir cerdo o alcohol, sino todas las comidas que los lleven como ingredientes, por mínima que sea la cantidad; además, todas las carnes de bovinos, ovinos o caprinos se consideran halal solo si se matan según determinados rituales, que incluyen una oración y mirar hacia La Meca cuando animal se sacrifica.

Cada vez está más extendida la "certificación halal", que indica toda una industria que ofrece una multiplicidad de productos y de servicios adaptados a los preceptos del islam.

Esta industria, que apareció en los países del Oriente asiático, está cobrando un gran auge en el mundo: hoteles que no sirven alcohol y que tienen salas de rezo, clubes con piscinas no mixtas, y hasta productos cosméticos en cuyo proceso de fabricación no entran componentes como derivados de animales o alcohol.

La comida halal es probablemente una de las primeras preocupaciones del musulmán que viaja: si no encuentran un restaurante halal se ven obligados a comer vegetariano o pescado, algo difícil para una cultura donde la carne es un componente esencial en su gastronomía.

En las comunidades musulmanas la carne es casi un elemento de identidad, aparece mencionada en el Corán entre los alimentos servidos en el Paraíso y es lo que siempre se escoge como signo de hospitalidad para agasajar a los invitados.

El creador de la aplicación entiende que comer carne halal es "una necesidad vital" para un viajero musulmán y fue esa la idea que hizo nacer su proyecto.

"Halalanywhere obedece a la idea de las grandes estructuras que no poseen bienes propios. Es un concepto parecido a Airbnb o Uber. Y nuestra intención es conseguir sumar al mayor restaurantes halal en el mundo", explicó Trifhate.

En el proyecto trabajan musulmanes de diferentes nacionalidades de África, Europa y Asia, que ofrecen este servicio en 14.000 ciudades en el mundo y coordinan una red de 39.000 hoteles.

"Queremos facilitar la vida al viajero musulmán", explicó Trifhate, quien aseguró que el mercado halal supone 200 millones de viajeros al año repartidos por todo el mundo.

Desde su empresa con aires de "startup" situada en un barrio céntrico de Casablanca, Trifhate y su equipo -compuesto de jóvenes con estilo urbano y moderno- se dedican a hacer la selección de los restaurantes con certificación, recibir las demandas de los clientes y conocer su grado de satisfacción.

¿Cómo funciona la plataforma?. El método es sencillo y parecido a reservar un hotel, explica Trifhate: "El viajero, por turismo o trabajo, cuando elige su destino es recomendable que entre por lo menos un día antes de viajar en nuestra página para seleccionar el restaurante y el menú que desea, rellena la fecha y hora en las que quiere recibirlo y paga solamente cuando recibe su pedido.

Ya estés tumbado en las playas de Miami, disfrutando del paisaje en la Isla de Phuket, o trabajando desde tu hotel en Londres, tu menú con carne halal te llegará caliente. El viajero ya puede "comer musulmán" allá donde esté.