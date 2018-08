Ceferin quiere una única candidatura europea al Mundial 2030

Mónaco, 31 ago (EFE).- El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, defendió que Europa presente una única candidatura a organizar el Mundial de 2030 y consideró como "una buena idea" la intención del Reino Unido de hacerlo.

"Ya he dicho que después de todos estos años es momento para que esa parte de Europa organice una Copa del Mundo. Pero solo una candidatura, no quiero que Europa se divida por una candidatura. Con más de una se dividiría porque la votación es pública y no quiero que tengan que decidir entre una u otra", dijo.

Ceferin calificó como "muy buena la infraestructura en Reino Unido" para ello y opinó que "con una candidatura conjunta tienes más posibilidades de ganar, aunque desde otro punto de vista tienes menos votos".

"Todavía hay tiempo, probablemente se decidirá en 2022 en Catar. Hay tiempo, no tengo dudas sobre la calidad de la candidatura de la FA. Es pronto para hablar sobre las plazas que se asignarían directamente a los organizadores", comentó.

Preguntado por otros posibles aspirantes, Ceferin dijo que solo tiene noticia sobre la posibilidad de que Argentina, Uruguay y Paraguay concurran también con un proyecto conjunto.

En un encuentro con medios en Mónaco el presidente dijo no tener noticias respecto al proyecto de la FIFA de poner en marcha una liga global de naciones desde el último Congreso de ésta en Moscú y explicó que la UEFA y la Asociación Europea de Clubes (ECA) han empezado a hablar sobre posibles cambios en las competiciones para después de 2024.

"Hemos empezado a hablar, pero necesitamos ligas nacionales y competiciones europeas. Estamos lejos de pensar que el fútbol se pueda desarrollar solo a través de competiciones europeas sin ligas nacionales", afirmó.

Ceferin descartó la posibilidad de que en breve se ponga en marcha una tercera competición continental de clubes y dijo que únicamente hay conversaciones. "Solo eso, conversaciones. Es mejor tener 64 en la Liga Europa o 32 y 32".

El reparto económico entre los clubes también fue abordado por el presidente, que abogó por "encontrar el equilibrio" pese a las diferencias entre grandes y pequeños.

"Los grandes quieren jugar contra los grandes. Los pequeños sueñan con clasificarse. A los grandes les he dicho que una competición solo entre ellos sería aburrida. Entienden que para el desarrollo del fútbol tienen que compartir algo de dinero. Ahora el dinero solidario es bastante más", opinó.

Ceferin se refirió también a la complejidad que supondrá la organización de la Eurocopa 2020 por jugarse en una docena de países, ya que "afectará a distintas jurisdicciones y a países que están en la Unión Europea y otros que no".

"Es un reto. Para mí es un poco problemático y dudo que lo volvamos a hacer, pero será bueno tener una especie de competición paneuropea para demostrar que Europa está unida y no importa si estás en la Unión Europea o no", agregó tras considerar que el Brexit no tendrá importantes consecuencias en la competición.