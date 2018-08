Aranburu:"La etapa se hizo muy dura por el calor y el viento"

Pozo Alcón , 31 ago .- El español Alex Aranburu (Caja Rural Seguros RGA), protagonista de la escapada del día en la séptima etapa de La Vuelta, lamentó la imposibilidad de llegar a disputar la victoria en una jornada que calificó "dura por el calor y el viento".

"Está siendo una Vuelta bastante dura por el calor y por el ritmo, pero hoy estando en la fuga pensábamos que había opciones de llegar. Era un terrero de continuo sube y baja, pero no nos han dejado mucho margen y ha sido imposible. Lo hemos intentado y hemos dado guerra que es lo que se nos pide. Sobre el papel parecía una etapa fácil, pero ha sido un día muy complicado con el aire y el terreno pestoso".

Según Aranburu, el objetivo del equipo "es ir probándolo siempre que se pueda", y considera que han hecho "una buena etapa también con Lluís Mas en el tramo final".

Tras anularse la fuga inicial, lo probó Lluis Mas en la fase final de la etapa.

"Si no entraba en la fuga, tenía intención de probarlo en el final. Era un final parecido a la tercera etapa, y después del puerto vi un parón y no lo pensé. Al equipo se le está viendo bien en general, las sensaciones son buenas y aún quedan fuerzas."

" Aún no he podido estar en una fuga, pero he podido aprovechar estas opciones en los finales de etapa para intentar sorprender. Vamos a seguir en esta línea a ver si un día podemos dar la sorpresa".