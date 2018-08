Alto Comisionado Pobreza Infantil, solo 5 personas y sin recursos propios

Madrid, 31 ago (EFE).- La estructura del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, recientemente creado por el Gobierno, es "extremadamente ligera": se compone de 5 miembros, no tiene presupuesto propio y no ejecuta programas de manera directa, sino que su papel es esencialmente "dinamizador de iniciativas".

Así lo ha asegurado la Alta Comisionada, María Luisa Carcedo, en su primera comparecencia en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso en la que, aunque ha dicho que "esta va a ser la legislatura de la infancia", todos los grupos, salvo el PSOE, han criticado que no haya presentado ni una sola medida concreta.

Carcedo ha insistido varias veces en la estructura del Alto Comisionado y se ha mostrado convencida de que si hubiera sido dotado con 200 personas y con nuevos programas "nos dirían que somos unos despilfarradores, que estamos duplicando la administración".

A su juicio, es "un error focalizar el tema de la pobreza infantil sobre dar una ayuda asistencial a los niños pobres, no es ese el problema, sino que es la estructura económica que genera que existan esos niños pobres".

Por tanto, las políticas que hay que poner en marcha son de diversa índole: la primera laboral, fiscal, seguridad social, sanidad, servicios sociales y educación, ha dicho Carcedo, quien ha subrayado que la vocación del Alto Comisionado no se limita a "aquí hay cuatro niños pobres vamos a darles algo".

A preguntas de los diputados, Carcedo ha opinado que aumentar la prestación por hijo a cargo es "fundamental" y, ante la insistencia sobre si los presupuestos generales del Estado van a contemplar partidas específicas para la lucha contra la pobreza, ha respondido que va a depender de que se apruebe el techo de gasto.

"Dependerá de sus señorías", ha reiterado.

Carcedo ha insistido en que el Alto Comisionado tiene un "cometido muy claro: analizar cómo todas las políticas inciden en eliminar o revertir la situación de pobreza y de desigualdad, "lo que no quita que se deje de atender a la realidad de los niños que ahora están esa situación".

Ha anunciado que en los próximos meses se celebrará una cumbre con el mundo asociativo y ha avanzado que ya ha iniciado contactos con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para estudiar la aplicación de módulos específicos sobre la infancia en las encuestas.

El Alto Comisionado propondrá medidas e iniciativas específicas contra la pobreza infantil en los distintos ministerios y colaborará con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), con la que ya se han mantenido "importantes contactos".

Además, está cooperando con el Ministerio de Hacienda en el cálculo del impacto de la infancia en los Presupuestos Generales del Estado y trabajando con el de Educación para poner en marcha medidas que permitan la expansión de la cobertura del ciclo de educación en la etapa no obligatoria de 0 a 3 años, ha explicado.

"Tenemos un enorme reto por delante, el reto de movilizar recursos colectivos y comprometer a toda la sociedad para abordar un problema de primera índole que afecta a dimensiones estructurales de la organización económica de nuestro país y de su sistema de protección social", ha recalcado.

La diputada del PSOE Sonia Ferrer ha valorado que el Gobierno haya actuado con rapidez creando un mecanismo como el Alto Comisionado, a la vez que ha denunciado la gestión del PP, "que nos ha dejado como el tercer país de la OCDE que menos recursos destina a rentas bajas".

Por el PP, Silvia Heredia ha lamentado que el Alto Comisionado "se quede en simple marketing electoral al que nos tienen muy acostumbrados en el PSOE" y ha asegurado que se iba "con mal sabor de boca" por la falta de propuestas concretas.

Además, le ha reprochado a Carcedo que hiciera "afirmaciones atrevidas" como decir que "los Presupuestos dependen de ustedes. Nos está dejando claro la debilidad de su gobierno", ha dicho.

Desde Unidos Podemos, María del Mar García Puig ha dicho echar de menos un plan de medidas concretas y ha pedido un compromiso firme del Gobierno que se traduzca en cifras, a la vez que María Asunción de la Concha ha lamentado que se hable una y otra vez del tema mientras la pobreza infantil sigue creciendo.

¿"Vamos a hacer algo esta vez?", ha preguntado.

La diputada del grupo mixto Marta Sorlí ha pedido "políticas valientes que realmente empiecen a atajar el problema", mientras que Carolina Telechea (ERC) ha opinado que la figura de la Comisionada es "más de imagen y poco resolutiva", al no tener funciones ejecutivas.

Por Ciudadanos, Virginia Milllán ha dicho compartir el diagnóstico "pero no las medidas concretas porque no las conozco" y ha manifestado su malestar porque "el gobierno del PP no concretó nada y creo que ahora tampoco".