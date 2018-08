El Almería traspasa a Joaquín al Valladolid e incorpora a Saveljich

Almería, 31 ago (EFE).- La UD Almería anunció este viernes el traspaso al Real Valladolid del defensa Joaquín Fernández, hasta ahora capitán del equipo, y la llegada como cedido hasta final de temporada del argentino con pasaporte montenegrino Esteban Salveljich, que ya jugó en la campaña 2015-16 en el club almeriense.

El Almería explicó en un comunicado que la marcha de Joaquín no estaba dentro de sus planes, aunque ante la oferta recibida del Real Valladolid no ha podido cerrarle la puerta a un jugador que llevaba once temporadas en la entidad desde su llegada a la cantera rojiblanca en 2007, procedente del Huércal de su localidad natal.

Su baja en el centro de la zaga la cubrirá el argentino Salveljich, internacional montenegrino de 27 años, que conoce el club y que, según el Almería, aportará experiencia y poderío tanto en defensa como en ataque, sobre todo en las jugadas de estrategia.

Salveljich, un central de 1,87 metros de estatura, ya estuvo en el equipo rojiblanco en la campaña 2015-16, en la que jugó diecisiete partidos y marcó un gol después de llegar como refuerzo en el mercado invernal de la mano de su entonces técnico, el argentino Néstor Gorosito, procedente del Defensa y Justicia de su país.

En la siguiente temporada regresó al Racing de Avellaneda, club que poseía sus derechos, antes de fichar por el Levante, en el que estuvo hace dos campañas hasta su cesión al Albacete en la pasada.