Los vecinos de Rivas votarán entre 169 planes en sus cuentas participativas

Rivas Vaciamadrid, 30 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Rivas ha seleccionado 169 propuestas ciudadanas, de las 388 recibidas, de entre las que los vecinos podrán votar para que se pongan en práctica con cargo al programa de los presupuestos participativos, que cuentan con una partida de 150.000 euros.

Las diferentes concejalías estudian ahora cada una de las propuestas de su competencia, para poder determinar, a mediados de septiembre, cuáles son las medidas que finalmente pasen a la fase final de votación.

De forma paralela, los técnicos procederán a la cuantificación económica de cada proposición, para que los vecinos puedan conocer "en detalle" las propuestas seleccionadas, que serán difundidas a través de la web municipal.

El periodo de votación definitivo de las mismas se prolongará durante todo el mes de octubre, indica el Consistorio en una nota.

También señala que la mayoría de las peticiones aprobadas por el momento se centran en el mantenimiento urbano, los deportes, la infancia, el tráfico y la movilidad.

Las sugerencias rechazadas en la fase anterior fueron denegadas especialmente por no ser competencia local, por tratarse de una inversión, por no ser viables técnicamente o por no ser sostenibles económicamente.