Vandoorne asegura que Monza no será su última carrera con McLaren

Monza , 30 ago .- El belga Stoffel Vandoorne, compañero del español Fernando Alonso en McLaren Renault, aseguró este jueves con motivo del Gran Premio de Italia, que se disputa en Monza, sede de la decimocuarta carrera del Mundial de Fórmula Uno, que ésta "no" será su última carrera con la escudería de Woking.

"No es mi última carrera con McLaren. Creo que no es el momento de preocuparse del futuro. Todos los días hay nuevas historias y cambios en el mercado de pilotos, pero no tengo nada que decir al respecto", dijo el belga sobre si le preocupa la inseguridad respecto a su futuro en la F1.

"No pienso en otro equipo. Me gusta trabajar con McLaren e intentaremos escalar posiciones juntos y llegar a las primeras posiciones", añadió.

Vandoorne, campeón de la Fórmula 2 en 2015, vive su segunda temporada en la F1, en la que tras el paso de Honda a Renault como motorista, McLaren no ha conseguido progresar como esperaba.

"Así es como funciona la F1. Estar en el momento adecuado en el coche adecuado. Posiblemente estos dos años en McLaren han sido los peores de su historia, así que, obviamente, es muy desafortunado estar en esta situación; aunque no hay mucho que haya podido cambiar yo", declaró.

El belga vive una temporada difícil a la sombra del bicampeón del mundo de Fórmula Uno Fernando Alonso (en 2005 y 2006), que le ha superado en clasificación en todos los Grandes Premios disputados esta temporada (13).

"Es verdad que Fernando Alonso me gana en clasificación, pero creo que estamos muy cerca, que es más importante que estar por delante de casualidad alguna vez. Prefiero estar detrás, pero muy cerca en cuanto a tiempos", indicó.

"Fernando está más acostumbrado a pilotar en situaciones complicadas. Quizá todo se exagera por la falta de competitividad, si estás primero o segundo nadie habla de ello. Si las condiciones mejoran tengo potencial para estar mucho más cerca", dijo Vandoorne.

El piloto belga no quiso valorar qué echará de menos el español, con el que comparte equipo por segunda temporada consecutiva, tras abandonar la Fórmula Uno al final de la temporada a sus 37 años.

"No lo sé, eso hay que preguntárselo a él", contestó a EFE Vandoorne durante su encuentro con los medios de comunicación en Monza.

Vandoorne ocupa la decimosexta plaza en la general de pilotos con ocho puntos conseguidos en las cuatro primeras carreras del campeonato, pero desde entonces su mejor posición es una undécima plaza en Silverstone (Inglaterra).

Una situación que no era la esperada pero que confía en que McLaren revierta el próximo año: "Arranqué la temporada a un gran nivel consiguiendo puntos en varias carreras. Nuestro objetivo era ser el cuarto mejor equipo pero el progreso no ha sido bueno pero creo que el año que viene podemos dar un paso adelante".

Por último, Vandoorne no quiso establecer un objetivo para este fin de semana: "Spa y Monza son probablemente los dos circuitos más difíciles para nosotros. No tenemos nuestras piezas en el coche así que solo podríamos mejorar si llueve. Ya veremos qué podemos conseguir cuando rodemos en este circuito".