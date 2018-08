Totti firmó camiseta a Florentino por ser "único jugador" que le dijo que no

Roma, 30 ago (EFE).- El excapitán y actual directivo del Roma Francesco Totti aseguró este jueves que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le pidió en 2016 una camiseta que llevara escrita en la dedicatoria que es el "único jugador" que dijo que no a fichar por los blancos.

Totti contó esta anécdota en declaraciones a la cadena "Sky Sport" desde el Principado de Mónaco, donde el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones encuadró al Roma en el G junto a Real Madrid, CSKA Moscú y Viktoria Plzen.

"El presidente del Madrid, Florentino, quiso mi camiseta con una dedicatoria distinta con respecto a las dedicatorias normales. Me pidió que escribiera que soy 'el único que jugador que me ha dicho que no a fichar por el Madrid'", contó Totti.

El regalo de la leyenda romanista al presidente del Madrid fue entregado en marzo de 2016, cuando Totti visitó el estadio Santiago Bernabéu por última vez en su carrera de jugador.

Para esa ocasión, el capitán del Roma viajó a Madrid con treinta camisetas para entregarlas a varios miembros de la directiva y de la plantilla, según anticipó Totti sobre su autobiografía, que saldrá en las próximas semanas.

"Florentino me recibió de forma distinta con respecto a otros jugadores, con mucho respeto. Había jugadores que se rendían, y hablamos de extraterrestres. Me pedían la foto, la camiseta. Ese día fue un día que recordaré para siempre", reconoció el exjugador italiano.