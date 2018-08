Sony presenta el XZ3, que anticipa la aplicación que va a emplear su usuario

Berlín, 30 ago (EFE).- El fabricante japonés Sony presentó hoy su Xperia XZ3, su nuevo teléfono móvil de gama alta que incorpora inteligencia artificial (IA) que anticipa la aplicación que va a querer abrir el usuario y con un doble toque en el lateral.

La compañía lanzó en la IFA de Berlín, la mayor feria de electrónica de consumo de Europa, este dispositivo, que incorpora una pantalla de seis pulgadas sin bordes, un procesador Snapdragon 845, 4 GB de RAM y una batería de 3300 mAh.

El teléfono cuenta con detector de huella digital y una única cámara trasera de 19 megapíxeles y otra de 13 megapíxeles en el frontal.

El presidente de la división de Comunicaciones Móviles de Sony, Mitsuya Kishida, destacó en la presentación el diseño -metálico y de formas redondeadas, aunque sin "notch" (pestaña en la parte superior de la pantalla del aparato) - y su potencial para ofrecer un "entretenimiento por inmersión", gracias a sus altavoces frontales y a su calidad de imagen.

Pero sobre todo, subrayó la tecnología basada en IA incorporada al XZ3 que permite al teléfono predecir, basándose en el posicionamiento por GPS, la hora y el comportamiento previo del usuario, la aplicación que se va a emplear cuando se abre el teléfono.

Basta con dar dos toques en el lateral del teléfono -una tecnología que ya han usado otros fabricantes previamente- y el teléfono ofrece un menú con las aplicaciones que es más probable que quiera emplear el dueño del dispositivo.

El aparato, ademas, abre directamente la aplicación de la cámara si el usuario mantiene el teléfono en horizontal.

El XZ3 se lanzará a partir de septiembre en todo el mundo y será uno de los primeros terminales que cuente con el nuevo sistema operativo de Google, el Android 9 Pie.

La IFA, que se celebra entre mañana y el próximo miércoles y cuenta con más de 1.800 expositores, fue asimismo escenario hoy del lanzamiento de otros teléfonos móviles, como dos versiones más asequibles del buque insignia de la coreana LG, el G7 THINQ, y la gama superior Axon de la china ZTE.

El Axon 9 Pro, que a su tradicional apuesta por el sonido añade la búsqueda de una mejor imagen, incluye una tecnología que "compensa" el movimiento para proporcionar una imagen de mayor calidad e IA para mantener el foco sobre un punto pulsado durante la grabación de un vídeo.

Este dispositivo, con tecnologías para reconocimiento facial y carga inalámbrica, monta una cámara de 20 megapíxeles al frente y dos de 12 y 20 megapíxeles detrás, una batería de 4.000 mAH, un procesador Snapdragon 845, 6 GB de RAM y una pantalla de 6,2 pulgadas.

El nuevo buque insignia de ZTE estará "en breve" disponible en varios mercados europeos por 649 euros, informó la compañía en rueda de prensa.

Por su parte, el LG G7 Fit, que incorpora un Snapdragon 821 y 4 GB de RAM, se sitúa en la parte superior de la gama media pese a incorporar las funciones de IA de hermano mayor y llegará en noviembre a España por 399 euros.

El LG G7 One, que no tiene fecha de lanzamiento en España, será el primero con Android One de la empresa coreana e incluirá un procesador Snapdragon 835 y 4 GB de RAM.