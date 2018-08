Sindicatos de Air France amenazan con endurecer el conflicto por los salarios

París, 30 ago (EFE).- Los sindicatos de Air France denunciaron hoy "la actitud irresponsable de los dirigentes" de la compañía francesa y amenazaron con "un fuerte endurecimiento del conflicto" salarial iniciado hace nueve meses, y que se ha traducido en 15 días de huelga.

En un comunicado leído ante las cámaras por una delegada de la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA) al término de una reunión del comité de empresa, la intersindical, sin hablar específicamente de paros, avanzó que "pronto" hará públicas las acciones que va a proponer para "poner fin al bloqueo".

La representante de UNSA se quejó, en nombre de las centrales, de que a pesar de que no han organizado huelgas en casi cuatro meses, no se han reanudado las negociaciones y advirtió de que "la intersindical no permitirá que esta situación continúe todavía más".

"La actitud irresponsable de los dirigentes de Air France" ha llevado a los sindicatos a la convicción de que "sólo un fuerte endurecimiento del conflicto" puede hacer cambiar las cosas.

Su principal reivindicación sigue siendo una rápida subida salarial del 5,1 %, para compensar la que consideran que ha sido una pérdida de poder adquisitivo en el periodo 2012-2017.

La de hoy fue la primera reunión del comité de empresa desde que hace dos semanas se anunciara el nombramiento del canadiense Benjamin Smith como nuevo responsable ejecutivo del grupo Air France-KLM.

Smith, que hasta ahora era "número dos" de Air Canada, debe asumir las riendas de Air France-KLM como tarde el 30 de septiembre.

Con su designación, el grupo franco-holandés pretende poner fin a la crisis abierta con la dimisión el pasado 4 de mayo de Jean-Marc Janaillac, que se sintió desautorizado tras perder un referéndum que él mismo había convocado entre el personal para acabar con el conflicto salarial que enfrentaba a la dirección con los sindicatos.

Las huelgas en Air France por ese conflicto le han costado a la compañía más de 335 millones de euros.