Sánchez: "Estoy convencido de que el Valencia tendrá sus opciones de pasar"

Madrid, 30 ago (EFE).- El exjugador del Valencia Juan Sánchez se mostró seguro de que el Valencia tendrá "sus opciones de pasar" la fase de grupos de la Liga de Campeones, en declaraciones a EFE tras conocer los rivales del conjunto valencianista: el Manchester United inglés, el Juventus italiano y el Young Boys suizo.

"Todo el mundo tenía muchas ganas de estar otra vez en 'Champions', y estando en el bombo 3 todo hacía indicar que te podían tocar estos rivales. Hay que competir con ilusión y Marcelino ha conseguido que el Valencia sea un equipo difícil de ganar, con lo cual va a tener sus opciones de pasar a la siguiente fase", dijo Sánchez, tras un acto del Banco Santander en el Wanda Metropolitano.

El exfutbolista, formado en el Valencia y parte de la etapa entre los años 1999 y 2004 en la que el club 'che' jugó dos finales de esta competición (2000 y 2001) auguró que los aficionados valencianistas se van "a divertir" con rivales como el Manchester United que dirige el portugués José Mourinho o el Juventus que ha fichado al también luso Cristiano Ronaldo.

"Nos vamos a divertir por unas cosas o por otras, son dos equipos históricos, se verán buenos partidos en Mestalla, estoy convencido que el Valencia tendrá sus opciones de pasar. Tienes que estar al cien por cien, que el equipo llegue bien a sus partidos, pero el club ha hecho una plantilla amplia", añadió.

Sobre el plantel, Sánchez destacó la "competencia en todos los puestos", el retorno del portugués Gonzalo Guedes en propiedad y la continuidad del internacional español Rodrigo Moreno, ya que es "fundamental", así como señaló que el francés Kevin Gameiro y el belga Mitchy Batshuayi van a dar "mucho arriba".

En cuanto a si este equipo es comparable al de las dos finales en el que él jugó, Sánchez le ve un punto similar en el factor sorpresa.

"Nosotros cuando llegamos a esas finales la gente no esperaba que lo hiciéramos, a nivel europeo no éramos tan temibles o tan conocidos, y ahora hace tiempo que no jugamos 'Champions' y por ahí puede haber algo parecido y eso puede ser bueno, que se den como favoritos a Juventus o Manchester", manifestó.

El exdelantero también recordó que el club valencianista tendrá que tener "cuidado" en LaLiga, pero dijo que confía en la experiencia de su entrenador, Marcelino García Toral, para que dosifique a la plantilla.

Juan Sánchez participó en la 'Santnader Champions Talks', un coloquio con otros exjugadores de equipos que disputaron la máxima competición europea realizado en la sede de la final, el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

"Es súper bonito, había mucha gente que no nos veíamos hace tiempo, es importante colaborar, estar juntos. Es positivo", finalizó.