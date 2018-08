Ronaldo Nazario: "Veo igual de favorito al Real Madrid"

Mónaco, 30 ago (EFE).- El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario consideró "igual de favorito al Real Madrid" para volver a ganar la Liga de Campeones, después de conquistar cuatro de las cinco últimas, y dijo entender la decisión de marcharse de Cristiano Ronaldo a quien "el madridismo tiene que estar muy agradecido".

"Veo igual de favorito al Real Madrid con un jugador importante menos. Es un equipo con mucha tradición sobre todo en esta competición que sabe jugar muy bien. Para mí, el Real Madrid con el Barcelona son los dos favoritos. Los ingleses se han reforzado mucho y el Atlético ha logrado un nivel increíble. Tienen que estar muy contentos por lo que han hecho", afirmó.

En un encuentro con medios de comunicación en Mónaco, el exjugador de Barçelona y Real Madrid, entre otros, deseó suerte a Cristiano Ronaldo y aseguró entender "perfectamente" al portugués. "Quería cambiar algo de aires y después de lo que ha hecho el madridismo va a estar muy agradecido".

"Un equipo de fútbol no es solo un jugador. En un equipo siempre tiene que haber gente para marcar goles", respondió a la pregunta de si ve al galés Gareth Bale con opciones de ocupar el hueco dejado por el luso.

Ronaldo reconoció que "como todo el madridismo" se quedó "frío" cuando supo que Zidane no continuaría en el banquillo, aunque hay que "aceptarlo". "Una vez que ha ganado tres Champions igual quiere buscar otros objetivos", apuntó.

Cuestionado sobre los fichajes hechos este verano por el Real Madrid, dijo que el club "lo está haciendo muy bien", ya que "después de todo lo que ha ganado se permite cambiar la estrategia en vez de traer un galáctico".

"Lo de Neymar no está claro. Veo en prensa que el Real Madrid no deja claro ese interés por Neymar, de 10 equipos 9 dirían que sí, pero no lo veo. No hay que estar jugando con la ilusión de la gente, creo que no es viable, pero hablo desde fuera, no tengo capacitación", explicó.

En este sentido aclaró que él no hace recomendaciones sobre fichajes al presidente, que tiene "uno de los mejores scout del mundo y ve mucho antes que los demás", y descartó que el regreso de Mariano concretado hace unas horas pueda interponerse en la progresión de Vinicius.

"El año es largo, el Real Madrid juega muchas competiciones y todos van a tener espacio y tiempo. Vinicius es un joven talento que tiene que crecer. Solo me pidieron que ayudara en su presentación", relató.

A días de que la FIFA anuncie los candidatos al Balón de Oro, Ronaldo consideró que en un año como éste el Mundial "pesa mucho" y preguntado concretamente por Messi, después de la pronta eliminación de Argentina, concluyó que "hay una cosa natural que es el tiempo, que pasa para todos".

"Yo no tengo ningún problema en no haber ganado la Champions. Estoy muy contento de todo lo que he conseguido. Siempre buscaba un por qué y lo encontré muy rápido. Esto vino para hacerme mejor persona, entenderme mejor, conocerme más e igual para entender la fuerza que tenía dentro, no la del campo. Siento que si me hubiera pasado eso no sería mejor de lo que soy", concluyó.