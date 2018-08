Ramos: "La final en el Wanda es un plus de motivación"

Mónaco, 30 ago (EFE).- El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que será "muy complicado" volver a jugar la final de la Liga de Campeones, aunque su equipo "ya sabe el camino para llegar hasta ahí" y tiene "un plus de motivación por ser en el Wanda".

"Ojalá podamos hacer un buen papel pero con mucha humildad. Hoy es la señal de que las cosas se están haciendo muy bien, pero ahora empezamos de cero y con la misma ambición", dijo al término de la gala de la UEFA en la que recogió de nuevo el premio al mejor defensa de la temporada pasada y otros cuatro premios fueron para el Real Madrid.

Ramos consideró que "la clave del éxito" se debe a la "piña" y la "hermandad" entre los jugadores. "Nos desvivimos por esa unión, este grupo lo ha demostrado, estando con Cris y ahora que no está, nos desvivimos por este escudo. El fútbol es un deporte colectivo por la unión, pero es muy gratificante tener una vitrina llena de premios individuales, con todo lo que sacrificas a tu familia", añadió.

Preguntado por la ausencia del portugués en la gala, en la que fue reconocido como el mejor delantero, Ramos dijo desconocer los motivos, pero descartó que la razón sea que el premio al mejor jugador no haya sido para él sino para Modric.

"Nos hemos enterado prácticamente aquí. No creo que Cris no se alegre de que lo gane Modric. Se puede mosquear por no ganarlo él, pero porque lo gane un compañero lo dudo muchísimo. Creo que si hay un jugador que se merece ganar un premio como ese es Modric. No quiero que saquéis ningún titular porque es una pregunta para que la responda él", indicó.

Sobre los rivales que el Real Madrid tendrá en la fase de grupos, Ramos comento que "el sorteo es una lotería". "El grupo, aunque la gente a los otros rivales les de menos valor que al Roma, hay que darle el mismo valor a todos los equipos que han hecho méritos para estar ahí. Vamos a intentar hacer una buena fase de grupos", subrayó.