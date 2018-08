Raikkonen: "Seguir no depende de mí, pregunta al equipo"

Monza , 30 ago .- El finlandés Kimi Raikkonen, último campeón mundial de Formula Uno de Ferrari -en 2007, durante su primer periplo con la escudería italiana- no quiso decir nada sobre su futuro y, a pesar de que en Monza suele haber anuncios, indicó que eso "no depende" de él, sino del "equipo".

Kimi, que en octubre cumplirá 39 años, con veinte victorias y diecisiete 'poles' en Fórmula Uno, se expresó de esta manera durante la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en Monza, donde este viernes arrancarán los entrenamientos libres para el decimocuarto Gran Premio del año.

"No depende de mí, pregunta al equipo", contestó Raikkonen a la pregunta de si esperaba algún anuncio oficial (en referencia a una hipotética renovación con la 'Scuderia') este fin de semana en el templo de la velocidad lombardo.

"No sé cuánto tiempo puedo seguir, no creo que mi forma de pilotar sea tan distinta a la de hace diez años. Creo que lo hago bien. Si no, no estaría aquí", afirmó Kimi, que ocupa la tercera plaza en el Mundial, con 146 puntos, 85 menos que el líder, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes); y a 68 de su compañero alemán Sebastian Vettel (Ferrari), segundo en el certamen.

"En algún momento puede que la velocidad desaparezca. Pero de momento, no creo que sea así", declaró Raikkonen, que si sube al cajón este fin de semana, firmaría su podio número 100 en Fórmula Uno.

"No sé qué pasará. En algún momento se sabrá algo. Lo que aprendí durante todos estos años es que puedes esperar cualquier cosa", apuntó el finlandés.

"A mí lo que me gusta es pilotar. El resto, no. Pero eso es parte de mi trabajo. Si no pilotase, no estaría aquí ahora. Esto es así", indicó Raikkonen, que acaba de publicar su biografía, de la que señaló que no cree que sobre él "haya tantos secretos".

"Hacerlo en Monza no cambia mi manera de pilotar, pero los 'tifosi' y la gran cantidad de público convierten este Gran Premio en algo diferente. Sigue siendo el mismo trabajo de siempre, pero la carrera de casa siempre es muy importante para nosotros y para el equipo. Ojalá saquemos un buen resultado para el equipo este fin de semana", añadió.