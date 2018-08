Podemos considera que la normativa no permite a Ryanair cobrar por la maleta

Madrid, 30 ago (EFECOM).- Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha considerado hoy que la normativa española no permite la nueva estrategia de equipaje de mano anunciada por la aerolínea Ryanair de cobrar, a partir del próximo 1 de noviembre, por la maleta que hasta ahora los pasajeros portaban gratuitamente.

El grupo parlamentario ha pedido al Gobierno, en una pregunta presentada hoy a la Mesa del Congreso, que explique las actuaciones que piensa llevar a cabo para garantizar un derecho que las personas consumidoras y usuarias tienen reconocido tanto en normativa comunitaria como interna.

Podemos ha lamentado que la existencia de una normativa que no permite dicha política de equipajes no haya servido a la aerolínea de bajo coste irlandesa "de elemento disuasorio suficiente para no hacer el anuncio".

La legislación interna de Navegación Aérea en España estipula que "el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los aeropuertos".