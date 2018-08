Macron dice Francia sabe "transformarse" tras criticar oposición a reformas

Helsinki, 30 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró hoy que su país "sabe transformarse en profundidad" cuando es necesario, tras causar polémica al referirse a sus conciudadanos como "galos refractarios al cambio".

"Somos un país que, en los momentos graves de la historia, sabe transformarse en profundidad", dijo en Helsinki, donde se encuentra en viaje oficial tras pronunciar aquella frase ayer en Copenhague, la etapa previa en su visita a Dinamarca y Copenhague.

La referencia de Macron a los "galos" como un pueblo que se resiste a las reformas en comparación con los pueblos luteranos como el danés ha provocado críticas en su país.

"Hay una cosa que caracteriza a Francia, al pueblo francés, que es su gusto por la inteligencia, la ironía, el humor sobre sí mismo y, sin duda, por la complejidad", dijo Macron, quien apeló a "tomar un poco de distancia" por la polémica que provocó en redes sociales.

"Mirad a nuestro país. A nuestra cultura no pertenecen el consenso o el ir paso a paso hacia delante como otros países, por ejemplo bálticos o escandinavos", dijo hoy Macron, quien agregó: "Si Francia fuese tan resistente a los cambios, no me hubiesen elegido a mí".