Kelderman: "Estoy decepcionado, pero la Vuelta no ha terminado"

San Javier , 29 jul .- El holandés Wilco Kelderman (Sunweb) fue junto al francés Thibaut Pinor el más perjudicado por las caídas producidas en los últimos kilómetros de la sexta etapa, ya que una avería en su rueda trasera le hizo perder 1.44 minutos, lo que supone "una decepción" para el cuarto clasificado en 2014.

"Ha sido una etapa muy agitada debido al viento de cola lateral. AL paso por un pueblo se produjo una caída, logré frenar, pero lamentablemente Mike Teunissen se cayó. Continué rodando pero mi rueda trasera me estaba frenando. Después del cambio de bicicleta ya había perdido un minuto más o menos", explicó Kelderman en meta.

A pesar del infortunio, Kelderman no da por perdidas sus opciones y anuncia que todavía quedan muchas batallas que librar.

"El equipo hizo un trabajo increíble pero, por supuesto, estoy muy decepcionado. Afortunadamente no me caí y todavía tengo buenas piernas. La Vuelta aún no ha terminado, así que veremos qué sucede en los próximos días", destacó.