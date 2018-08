La herramienta que permite gestionar un traspaso en menos de diez minutos

Madrid, 30 ago (EFE).- Se acerca el cierre del mercado, uno de los días de mayor ajetreo y trabajo en la sede de LaLiga, pero la que antes era una jornada de caos y desenfreno ha perdido parte de su mística para ganar en agilidad y efectividad.

Atrás quedan esas imágenes de los periodistas agolpados en la puerta esperando conocer al momento de boca del organismo las contrataciones de última hora así como el ir y venir de personas antes de las doce de una calurosa noche agosteña.

Los tiempos han cambiado mucho y casi todo lo que antes era analógico ha sido fagocitado por el entorno digital. El papel dejó de tener protagonismo y también los famosos faxes, a los que en ocasiones se les ha culpado de frenar operaciones cambiando el destino vital de algunos futbolistas.

Ahora el elemento clave para entender todo lo que rodea a un traspaso es una herramienta bautizada como LaLiga Manager, eficiente canal de comunicación entre clubes y su patronal que permite gestionar un traspaso en menos de diez minutos desde que se obtienen los documentos básicos.

Introducir los datos relativos a un acuerdo en esta aplicación, que cumple su quinto periodo de traspasos en funcionamiento, es lo que alerta a los diversos agentes que deben confirmar que todo está en orden para que se dé el visto bueno y el jugador pueda cambiar de destino. Siempre, claro está, que no se sobrepasan los límites económicos establecidos para cada equipo en función de distintas variantes.

En el caso de que todo se complete según lo estipulado, entra en juego el órgano de control económico revisando cada caso para comprobar que toda la información que se ha dado es correcta y encaja. Se estudian además las cargas como otro de los factores importantes.

La siguiente parada en el camino es el equipo de competiciones que dirige Luis Gil. Este se encarga de analizar todo lo relativo a la parte deportiva para evitar, por ejemplo, que un mismo futbolista esté inscrito en dos conjuntos diferentes.

Una vez que todo ha pasado por sus manos, llega el momento que los aficionados esperan ansiosos. Este no es otro que el del anuncio oficial, a veces punto final a meses de rumores y duras negociaciones que se han prolongado durante semanas. De ello se encarga el departamento de redes sociales y contenido digital.

Pese a que se ha evolucionado, es inevitable que siga habiendo tiras y aflojas que no se decidan hasta el último instante. Siempre y cuando lo esencial llegue antes del cierre basta esperar a que se supere ese proceso de revisión, que actúa después de medianoche llegado el caso, para respirar tranquilos. Incluso existe un margen para solucionar defectos de forma si fuese necesario.

Aunque la emoción y la incertidumbre permanece, los usos han mudado con los años. Aún así hay tradiciones que siguen vigentes como que el ocaso del mercado tenga lugar a las 00.00 horas del uno de septiembre. En otros países eso ya no acontece y puede que pronto España no sea una excepción si LaLiga así lo elige. Visto lo visto, no hay frenos para la evolución.