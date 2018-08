Cristiano, protagonista eterno sin estar presente

Mónaco, 30 ago (EFE).- Cristiano Ronaldo volvió a ser el protagonista de la gala de la UEFA en Mónaco, aunque esta vez no fue por acaparar premios, sino por ser el gran ausente de un acto en el que se le esperaba y tenía reservado un hueco junto a dos grandes.

Luka Modric y Mohamed Salah vieron cómo el asiento de Cristiano se quedaba vacío en el Forum Grimaldi y se quedaron con las ganas de estrechar su mano cuando el primero se coronó como mejor jugador de la temporada, galardón al que aspiraba el egipcio y también el luso.

Hace un año Cristiano lo recogió y este jueves, de haber estado, habría subido al escenario a recibir el premio de mejor delantero del último año. Su último curso como madridista, en el que ha sido el máximo goleador de la 'Champions', con quince tantos, y el primero que ha marcado en todos los partidos de la fase de grupos.

Este jueves la gran ovación se la llevó Modric. Un jugador exquisito pero discreto, que recogió con emoción el premio y que lamentó con naturalidad no haber podido saludar a su excompañero.

"Espero que nos veamos pronto", dijo Modric poco después de que las especulaciones sobre la ausencia del nuevo jugador del Juventus inundaran salones y pasillos del escenario del acto. Allí se comentó que le estaba esperando un fotógrafo y allí otros de sus antiguos compañeros intentaron evitar polémicas.

Keylor Navas dijo que su opinión sobre Cristiano no va a cambiar porque no haya estado en Mónaco y Sergio Ramos quiso ser claro.

"Nos hemos enterado prácticamente aquí. No creo que Cris no se alegre de que lo gane Modric. Se puede mosquear por no ganarlo él, pero porque lo gane un compañero lo dudo muchísimo. Creo que si hay un jugador que se merece ganar un premio como ese es Modric. No quiero que saquéis ningún titular porque es una pregunta para que la responda él", dijo el defensa español.

Sin explicación oficial de ninguna parte, tampoco ayudaron mucho las palabras de su agente, Jorge Mendes, quien definió como "simplemente ridículo" el hecho de que la UEFA haya concedido a Luka Modric el trofeo de mejor jugador de la temporada y no al delantero portugués, según publicó el diario "Record".

Mendes, que horas antes del sorteo aseguraba en Mónaco, fuera de micrófonos, que Cristiano estaba feliz en Turín y que siempre lo había estado, aumentó, voluntariamente o no, la polémica, esa circunstancia que va de la mano de un jugador eterno protagonista.