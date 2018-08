Bordalás: "El Valladolid es un equipo con un juego muy definido"

Getafe , 30 ago .- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este jueves que el Real Valladolid es "un equipo con un juego muy definido" y al que tiene "el máximo respeto" y apuntó que llegan "bien" a este segundo encuentro en el Coliseum Alfonso Pérez.

El Getafe, que ganó la pasada jornada en el Coliseum al Eibar, recibe esta semana al Valladolid.

"Al equipo lo veo bien, con una gran responsabilidad en el próximo partido. Los futbolistas son conscientes de que será un partido complicado y difícil porque ellos también vienen de perder, pero entra dentro de lo normal que puedas perder con el Barcelona", dijo Bordalás.

"Nosotros tenemos el máximo respeto al Valladolid, pero cada partido es una oportunidad y hay que intentar aprovecharla sabiendo que tenemos un rival que quiere sumar puntos y quiere ganar", señaló el técnico alicantino, que dio su opinión sobre el conjunto castellano.

"El Valladolid es un equipo con un juego muy definido, que hace transiciones muy buenas, defienden con mucho orden, se juntan mucho y tienen jugadores rápidos como Oscar Plano. No se demora en dar muchos pases al juego, no son un equipo que combine en exceso, buscan verticalidad y eso les hace peligrosos, por eso no debemos asumir riesgos donde no se debe", comentó.

Bordalás habló sobre la posibilidad de que algún jugador de su plantilla pueda salir del club, como es el caso del delantero Ángel Rodríguez, pretendido por el Girona.

"Ángel tiene contrato y si viene un equipo, paga la cláusula y el chico quiere irse se irá, pero el club hace todo lo posible porque los jugadores estén bien. Si un jugador se quiere marchar no podemos hacer nada", concluyó.