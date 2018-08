Ábalos apoya a López Cano en Salvamento y dice que "no se va a tirar al mar"

Madrid, 30 ago (EFECOM).- El ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, ha defendido hoy el nombramiento de Ignacio López Cano -secretario ejecutivo de Movimientos Sociales del PSOE- como director general de Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), y ha destacado que "el hombre no se va a tirar al mar".

"No va a hacer salvamento ninguno, ya le garantizo que no se va a subir a pilotar un barco, entre otras cosas porque esa plaza no nos hacía falta", ha dicho el ministro en una comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso en sesión extraordinaria a petición de los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos, críticos con la designación.

Ábalos ha coincidido con los grupos de la oposición en que el perfil de Cano no es el más acertado para salvamento, pero sí para dirigir una empresa publica, "aunque sea de Salvamento".

"Su problema no está en el mar, su problema está en la gestión de los recursos humanos y financieros", ha añadido el ministro.

Tras recalcar que el nombramiento del director general de SASEMAR se ha hecho "conforme a la ley" y siguiendo la normativa vigente, el ministro ha destacado tanto la trayectoria profesional de Cano, como su perfil de compromiso público y su confianza en él.