Stephens se sintió "incómoda y nerviosa" en su duelo contra Kalinina

Nueva York, 29 ago (EFE).- La defensora del título de Abierto de Estados Unidos, la estadounidense Sloane Stephens, admitió hoy haberse sentido "incómoda y nerviosa" en su duelo contra la ucraniana Anhelina Kalinina, a la que ganó al tercer set.

"Estaba nerviosa jugando contra alguien que no había visto nunca, era diferente, duro... Estaba nerviosa en general volviendo al estadio Arthur Ashe. Un poco incómoda", confesó en rueda de prensa la tercera favorita del torneo.

Stephens dijo que le gustaría haber jugado "algo mejor", pero encontró la manera de imponerse tras un primer set que se saldó a favor de la ucraniana, que tenía "mucha confianza" después de superar "cuatro partidos".

El duelo se resolvió con una victoria de la estadounidense por 4-6, 7-5 y 6-2 tras dos horas y 46 minutos y, pese a que el estadio está más protegido del sol que las pistas al aire libre, ayudó la política para el "calor extremo" establecida por la organización.

El descanso de diez minutos entre el segundo y tercer sets fue "muy útil" por las "duras condiciones" que impone el clima, y le permitió "reorganizarse", disfrutar del aire acondicionado y cambiarse, algo que nunca había tenido que hacer antes.

"Nunca me había cambiado de modelo y hoy me cambié tres veces, así de caliente se sentía ahí fuera", ejemplificó Stephens, aunque matizó que las duras condiciones afectan a los dos jugadores.

La ganadora del año pasado aseguró que el calor no afectó demasiado a su estrategia y que jugó según lo acordado con su entrenador, pero hay que hacer "ajustes": "Los puntos largos no son lo mejor, pero no cambia demasiado tu juego".

Eso sí, afectó a sus manos, en las que lucía callos. "Me han salido tres callos en las últimas tres semanas, y nunca me habían salido", señaló, recién llegada del torneo "súper caluroso" de Montreal y del de Cincinatti, que no lo fue "tanto".

De cara a su tercera ronda, reconoció que la bielorrusa Victoria Azarenka está jugando "con mucha confianza" tras haber accedido a la semifinal de Miami. "Yo también, ya veremos qué pasa", zanjó.

Sobre uno de los temas de actualidad del Grand Slam, que ha rectificado su código de vestimenta tras sancionar a la francesa Alizé Cornet por cambiarse la camiseta en pista, Stephens concedió que "fue un error" del que la organización se ha hecho cargo.