Somma: "Me voy a hacer un hueco en el Dépor, no quiero estar de pasada"

A Coruña, 29 ago (EFE).- El italiano Michele Somma, nuevo jugador del RC Deportivo, ha afirmado este miércoles en su presentación con el conjunto gallego que se va a hacer "un hueco" en el equipo porque no quiere estar "de pasada".

"He elegido bien al venir. Me voy a hacer un hueco, lo voy a intentar, porque no quiero estar de pasada", comentó en rueda de prensa.

Aseguró que "tenía varias ofertas en Italia" pero se decantó por la del Deportivo después de varios días de negociaciones y se mostró "encantado" de formar parte de "un equipo fuerte histórico y conocido en toda Europa".

"Me he encontrado un grupo muy unido, un equipo fuerte, el club tiene historia y estoy encantado con las instalaciones, con tantos campos, porque en Italia no hay ciudades deportivas así", aseguró.

El nuevo central blanquiazul explicó que tuvo un verano "bastante difícil" al haberse quedado sin equipo tras la desaparición del Bari.

Indicó que en las últimas semanas se ha entrenado con un grupo de jugadores sin equipo cerca de su casa y ha tenido que ser "fuerte mentalmente" para superar ese contratiempo.

Se consideró un jugador "rápido y con buena salida de balón", con varias referencias en Italia como Cannavaro, Bonucci, Barzagli o Chiellini, de los que quiere sacar "lo bueno de cada uno".

Además, añadió que aún no se encuentra "al cien por cien", aunque se está entrenando "muy duro" para estar "pronto" en ese nivel.