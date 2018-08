Del Pozo envía mensaje a Tyton: "No quiero funcionarios"

A Coruña, 29 ago (EFE).- El director deportivo del RC Deportivo, Carmelo del Pozo, ha enviado este miércoles un mensaje al portero polaco Przemyslaw Tyton, a quien el club quiere dar salida: "No quiero funcionarios".

"Tyton no va a estar, es el mensaje que tiene que estar claro. Entendemos que no queremos tres porteros profesionales y mucho tienen que cambiar las cosas para nosotros cambiar el discurso. Yo quiero gente con hambre, no quiero funcionarios. Es sencillo. El Dépor no puede vivir de funcionarios", indicó en rueda de prensa.

Del Pozo añadió que el guardameta "debería tener ambición profesional" y apuntó que "habría que pensar no sólo en presente, también en futuro".

De otro de los jugadores que están en la puerta de salida, el central Raúl Albentosa, indicó que el jugador está "pendiente" de la opción de marcharse y, "si no, será uno más".

Respecto al fichaje de un atacante, dijo que "hay que tener las cosas cerradas antes del viernes", último día del mercado, porque no le "gusta esperar" al último momento.

Preguntado sobre si ese jugador será Carlos Fernández, del Sevilla, o Álex Alegría, del Betis, explicó que "la idea es encontrar un jugador diferente" a lo que tiene en plantilla.

"Son buenos jugadores y, por lo que sabemos, les gustaría venir", indicó Del Pozo, quien aseguró que el club no tiene "relación con Jon Bautista", de la Real Sociedad.

Del Pozo también afirmó que no sabe nada del posible interés del Espanyol en Carles Gil y dijo que la intención del danés Krohn-Dehli es quedarse, pero por una "situación familiar" podría irse.