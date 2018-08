La película "Suspiria", de Luca Guadagnino, inaugurará el Festival de Sitges

Barcelona, 29 ago (EFE).- La película "Suspiria", de Luca Guadagnino, una nueva versión del clásico de Dario Argento de 1977, inaugurará el día 4 de octubre la 51 edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, en el que Tilda Swinton recibirá un Gran Premio Honorífico, según han hecho público hoy los organizadores.

El director de filmes como "Call Me by Your Name" o "Cegados por el sol" acudirá hasta la ciudad costera para presentar a los amantes del terror su nuevo trabajo, protagonizado por Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chlöe Grace Moretz, Mia Goth y Jessica Harper, que ya aparecía en la propuesta de Argento.

Una compañía de danza de renombre mundial se ve envuelta "en una oscuridad, en una fuerza que engullirá a la directora artística, una bailarina joven y ambiciosa y a un psicoterapeuta afligido. Algunos sucumbirán a la pesadilla. Otros, en cambio, despertarán", según se avanza hoy sobre esta historia.

La banda sonora ha sido creada por Thom Yorke, el líder de Radiohead.

Sobre la actriz Tilda Swinton, el festival ha avanzado que recibirá una de las distinciones Gran Premio Honorífico en reconocimiento "a una trayectoria que brilla por su talento, versatilidad y una predilección por un cine atrevido e independiente".

Algunos de los títulos en los que ha intervenido son "Orlando" (Sally Potter, 1992), "Adaptation" (Spike Jonze, 2002), "El curioso caso de Benjamin Button" (David Fincher, 2008), "Tenemos que hablar de Kevin" (Lynne Ramsay, 2011), "El Gran Hotel Budapest" (Wes Anderson, 2014), "Dr Strange" (Scott Derrickson, 2016) y "Okja" (Bong Joon-ho, 2017).

Swinton se suma a una lista que, en esta edición, también distinguirá a Peter Weir, Nicolas Cage y Ed Harris, mientras que La Máquina del Tiempo será para Pam Grier y Ron Perlman, La María Honorífica será para Traci Lords y el premio Nosferatu recaerá en Helga Liné.

La venta de entradas para la gala de inauguración se iniciará mañana a través de la web del festival.