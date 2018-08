Juanfran: "Morata ha sido un valiente y Nacho es un ejemplo"

Leganés , 29 ago .- En la temporada 2012-2013 el Real Madrid Castilla retornaba a la categoría de plata del fútbol español tras varios intentos fallidos gracias a una generación única que dejó magníficas sensaciones.

Muchos eran los nombres que llamaban la atención y entre ellos se encontraba el de Juanfran Moreno, quien con el brazalete de capitán era un peligro por la banda con sus centros o sus llegadas desde segunda línea.

El futbolista, que este fin de semana volverá de nuevo al Bernabéu pero esta vez con la camiseta del Leganés, rememora cómo fue su paso por las inferiores del club blanco: "A la cantera del Real Madrid llegué mayor, con veinte años. Había pasado tres años y medio en el Getafe, medio en el Villarreal".

"El primer año fue muy duro y aprendí a no rendirme y a seguir trabajando hasta que llegara mi oportunidad. Llegó y desde entonces siempre me ha ido todo rodado", explica en declaraciones a EFE.

Cumplidor en lo deportivo, su papel como uno de los líderes de aquel vestuario no fue sencillo en un periodo donde el entendimiento entre Jose Mourinho y Alberto Toril no era el mejor: "Mourinho me parece uno de los mejores entrenadores de la historia. Pasé una etapa muy buena con él, luego ya no conté. Pero aún así mi opinión es que es uno de los mejores de la historia, que tácticamente trabaja increíble y que es un tío de puta madre".

"Se portó muy bien conmigo y todo lo que puedo decir de él son buenas palabras. Por circunstancias el Manchester United no ha empezado bien y siempre que hay una debilidad de alguien se aprovecha para intentar criticarle. Pero si Mourinho no es el mejor de la historia está de la mano con tres o cuatro más. Estamos hablando de una auténtica leyenda de los banquillos", opina sobre el portugués.

Cariño guarda también hacia Toril: "No puedo decir una mala palabra de él y a día de hoy seguimos manteniendo una gran amistad. Cada uno defendía los intereses de sus equipos y fue un enfrentamiento entre ellos. Creo que se le dio más bombo de lo que era".

Acostumbrado a hablar claro siempre que tenía la oportunidad, no cree que eso le impidiera asentarse en el primer equipo: "Para nada. Fue un auténtico orgullo poder ser capitán del Castilla. Creo que lo del primer equipo no se dio porque no llegué a ese nivel y estoy muy agradecido. El Real Madrid me abrió las puertas de Primera, pasé cuatro años maravillosos allí y seguro que algún día vuelvo a trabajar allí".

Ese puesto que podía haber sido el suyo en el lateral derecho ahora lo ocupa Dani Carvajal: "Estamos hablando de uno de los mejores laterales del mundo, está a otro nivel. Es una de las cosas que decía cuando estaba en el Real Madrid, que estaba para el primer equipo desde el día que llegó al Castilla y antes de irse al Leverkusen".

"Se le veía a otro nivel desde el primer día. Es una pena que haya tenido de vez en cuando alguna lesión muscular que le ha obligado a perderse momentos muy bonitos. Si hubiera llegado físicamente al cien por cien al Mundial nos hubiese ayudado para ir pasando de ronda", señala.

Otro zaguero ya asentado a las órdenes de Lopetegui es Nacho Fernández: "Es un ejemplo dentro y fuera del campo, con eso puedo definir lo que es él. Dentro es un ejemplo de competitividad, de concentración y de rendimiento. Fuera es un ejemplo como persona, de los mejores compañeros con los que me he cruzado en esto".

Además Juanfran podrá saludar a otros conocidos como Casemiro o Lucas Vázquez, al que ve valorado: "Con Lucas sigo teniendo mucha relación, es una persona increíble. Creo que es valorado, ha ido a la Selección. Siente el cariño que tiene y creo que no escucho malas palabras o críticas de él. Todo el mundo reconoce su trabajo".

Por lo que respecta al centrocampista brasileño, subraya: "No me sorprende la evolución de Casemiro. Llegó en un momento muy complicado de su carrera, estaba sin jugar y físicamente no estaba bien".

"Trabajó desde el primer día como un animal, tenía todo para ser un gran futbolista y solo le faltaba concentrarse en trabajar. Es lo que hizo y creo que está poco valorado. No dentro del club, porque creo que ahí se le tiene la consideración que merece, pero fuera no se ve lo que hace y creo que ha sido fundamental en los títulos últimos del Real Madrid en la Champions", manifiesta.

Otros en cambio no consiguieron consolidarse en el club. El caso de Jesé Rodríguez es un ejemplo: "Yo creo que se volverá a ver al mejor Jesé y como aficionado del fútbol ojalá. No vi nada igual como compañero, nadie tan exageradamente bueno. Creo que por desgracia la lesión de la rodilla le hizo muchísimo daño física y psicológicamente porque estaba en un momento increíble".

"Aparte es muy buena persona y es una pena la imagen que se puede tener de él porque tiene muchos conflictos externos al fútbol, muchas cosas que no le benefician. Pero es un tío increíble, un gran chaval, siempre que le ves sigue siendo ese mismo bonachón que subió cuando era un juvenil y no decía nada cuando entraba en el vestuario", expresa.

Juanfran desea que al canario le llegue una buena oportunidad para recuperar su nivel del pasado: "Es una pena que se le rodee de tanto conflicto y no podamos disfrutar de lo muy bueno que hace, que es jugar al fútbol. Creo que necesita una oportunidad futbolística que reúna todas las condiciones que necesita para triunfar".

"Al final antes o después tiene que volver a intentar dar lo mejor de sí. Necesita estar cerca de la gente que le quiere, que le desea bien. Ojalá que en estos últimos días de mercado salga del PSG hacia un sitio donde podamos disfrutarlo y en el que pueda volver a ser feliz", añade.

Palabras especiales tiene asimismo hacia Álvaro Morata, ahora en las filas del Chelsea inglés: "Yo creo que Morata ha sido un valiente, ya se lo dije en su momento cuando salió del Real Madrid hacia el Chelsea. Él decidió estar de primera espada y buscar ser delantero referencia de un club enorme y grandísimo como es el Chelsea. Lo está peleando, es un ejemplo para todos los niños por cómo lleva su vida. Va a terminar triunfando".

"Ya lo hizo en la Juventus, que no es un sitio fácil. También en el Madrid cuando volvió, le han echado de menos para mi porque cada vez que entraba hacía goles y era complicado jugar contra él. Y en el Chelsea lo terminará haciendo. Se le ve muy delgado, físicamente fuerte y si le respetan las lesiones terminará triunfando en el fútbol porque es un delantero top", indica.